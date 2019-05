Per tutti loro si prospetta un’accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stranieri per il fatto di aver aiutato i passeggeri a entrare illegalmente nella Confederazione a scopo di lucro.

Passatori bloccati sull’A2 con 26 migranti a bordo 21 marzo 2019 - 17:42 Quattro presunti passatori sono stati fermati giovedì mattina poco prima delle 7 sull’autostrada A2 a Capolago (Mendrisio) nell’ambito di un’operazione congiunta delle guardie di confine e polizia cantonale, coordinata dal procuratore pubblico ticinese Arturo Garzoni. Le forze dell’ordine hanno bloccato tre veicoli, tra cui un furgone, provenienti dall’Italia e diretti a nord nei quali viaggiavano 26 migranti privi di regolari documenti. I quattro fermati, di età compresa tra i 27 e i 35 anni e originari del Medio Oriente, risiedono in Belgio, secondo quanto ha precisato la polizia ticinese. Per tutti loro si prospetta un’accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stranieri per il fatto di aver aiutato i passeggeri a entrare illegalmente nella Confederazione a scopo di lucro. Gli inquirenti dovranno vagliare eventuali connessioni con organizzazioni internazionali attive nel traffico di esseri umani e possibili complici.