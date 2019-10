"Quanto accaduto a Münsterlingen non è un caso unico in quel periodo", spiega il presidente del Consiglio di Stato turgoviese Jakob Stark, che si giustifica con le difficoltà di stabilire chi avrebbe diritto e chi no a un eventuale indennizzo e la necessità di chiamare in causa anche l'industria farmaceutica.

La clinica (qui in un'immagine d'epoca) sorge in riva al Lago di Costanza.

L'istanza inoltrata al Tribunale amministrativo cantonale era stata congelata proprio in attesa della pubblicazione dello studio. L'indagine conferma l'operato lacunoso del Cantone, il cui governo che ha presentato le sue scuse ma non prevede risarcimenti.

Nella clinica di Münsterlingen, tra tanti uomini e donne che furono usati per le sperimentazioni, passavano anche dei bambini. Come Walter Nowak, che allora era internato in un istituto. Oggi, da poco sessantenne, soffre di ipertensione e ha intenzione di chiedere un risarcimento di quasi 1 milione e 400 mila franchi.

Un'indagine storica ha accertato che in una clinica psichiatrica del canton Turgovia, dal secondo dopoguerra al 1980, 3'000 pazienti furono usati come cavie per testare farmaci. Uno di essi, alla luce del rapporto, chiede un risarcimento milionario al Cantone. Il caso potrebbe spianare la strada ad altre pretese di riparazione.

