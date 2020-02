Intervista del TG RSI al consigliere federale Alain Berset in merito ai divieti decisi dal governo per contrastare il coronaviru

Servizio del TG sulle ripercussioni per finanziarie per l'annullamento del Salone dell'auto di Ginevra

La Fondazione rischia di perdere 15 milioni di franchi, ma non avrà alcun risarcimento pubblico: la Legge sulle epidemie non lo prevede.

Un annullamento che avrà ripercussioni milionarie sull'economia cantonale e per le aziende che ruotano attorno alla più importante fiera svizzera: nel 2019, all'evento, hanno partecipato oltre 600'000 persone. Per 150 espositori e migliaia di collaboratori, è seguito un anno di lavoro ora buttato al vento.

Dieci giorni fa, gli organizzatori ne avevano confermato il regolare svolgimento, e fino a mercoledì nessuno lo ha messo in dubbio. Invece, per la prima volta dalla riapertura nel 1947, il Salone internazionale dell'automobile di Ginevra non aprirà i battenti. Gli addetti stanno già smontando i padiglioni.

Il caratteristico Morgenstreich -parata di pifferi, tamburi e grandi lanterne illuminate che apre il Carnevale di Basilea- scatta alle quattro del mattino del lunedì successivo alle Ceneri. E così, anziché essere bruscamente interrotto come capitato ad altri carnevali svizzeri, quest'anno non si terrà neppure: il sito ufficialeLink esterno riporta già le date per il 2021 di questo evento ormai patrimonio dell'umanità [foto].

La decisione presa venerdì dal Consiglio federale (governo), di vietare fino al prossimo 15 marzo tutte le manifestazioni con oltre 1'000 persone per contrastare il diffondersi del virus della Covid-19 (SARS-CoV-2), colpisce una serie di eventi molto popolari in Svizzera. Saranno rimandati al prossimo anno, tra gli altri, il Carnevale di Basilea e il Salone internazionale dell'automobile di Ginevra. Con ripercussioni finanziarie anche milionarie.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Salone dell'auto, si smonta senza aprire 28 febbraio 2020 - 22:40 La decisione presa venerdì dal Consiglio federale (governo), di vietare fino al prossimo 15 marzo tutte le manifestazioni con oltre 1'000 persone per contrastare il diffondersi del virus della Covid-19 (SARS-CoV-2), colpisce una serie di eventi molto popolari in Svizzera. Saranno rimandati al prossimo anno, tra gli altri, il Carnevale di Basilea e il Salone internazionale dell'automobile di Ginevra. Con ripercussioni finanziarie anche milionarie. Il caratteristico Morgenstreich -parata di pifferi, tamburi e grandi lanterne illuminate che apre il Carnevale di Basilea- scatta alle quattro del mattino del lunedì successivo alle Ceneri. E così, anziché essere bruscamente interrotto come capitato ad altri carnevali svizzeri, quest'anno non si terrà neppure: il sito ufficiale riporta già le date per il 2021 di questo evento ormai patrimonio dell'umanità [foto]. La stessa sorte è toccata al carnevale di Zurigo e a quelli di rito ambrosiano nella Svizzera italiana, Biasca e Tesserete, i quali -notizia di venerdì- potranno almeno contare sulla solidarietà finanziaria del Rabadan di Bellinzona, che invece ha chiuso un'ottima annata [il servizio qui]. Salone di Ginevra Dieci giorni fa, gli organizzatori ne avevano confermato il regolare svolgimento, e fino a mercoledì nessuno lo ha messo in dubbio. Invece, per la prima volta dalla riapertura nel 1947, il Salone internazionale dell'automobile di Ginevra non aprirà i battenti. Gli addetti stanno già smontando i padiglioni. Un annullamento che avrà ripercussioni milionarie sull'economia cantonale e per le aziende che ruotano attorno alla più importante fiera svizzera: nel 2019, all'evento, hanno partecipato oltre 600'000 persone. Per 150 espositori e migliaia di collaboratori, è seguito un anno di lavoro ora buttato al vento. La Fondazione rischia di perdere 15 milioni di franchi, ma non avrà alcun risarcimento pubblico: la Legge sulle epidemie non lo prevede. Leggi anche: Covid-19, grandi manifestazioni vietate in Svizzera Calcio e hockey Il divieto deciso dal Consiglio federale tocca anche gli appassionati di sport: le ultime due partite della regular season del campionato svizzero di hockey su ghiaccio, in programma nel fine settimana, si giocheranno senza pubblico. Il campionato svizzero di calcio, invece, si fermerà del tutto.