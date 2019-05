"Evidentemente - ha invece commentato il consigliere di stato ticinese Claudio Zali - non siamo riusciti a spiegare il progetto". "E forse - ha aggiunto il direttore del Dipartimento del territorio - la soluzione dei semafori non ha convinto perché è stata giudicata sulla scorta di esperienze che non funzionano".

"I cittadini volevano delle certezze, che con questo progetto non c'erano", spiega Marco Passalia, primo firmatario e deputato in Gran Consiglio. "La popolazione locale questo progetto non lo voleva e ha firmato il referendum. E anche il resto del cantone ha capito che si trattava di uno spreco bello e buono".

In Ticino la popolazione ha bocciato i semafori per moderare il traffico tra Cadenazzo e Quartino

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tutti contro i semafori 20 maggio 2019 - 08:52 Qual è la soluzione migliore alle code che soffocano il Canton Ticino? Le rotonde (o rotatorie) vincono contro i semafori, almeno sull'asse Bellinzona-Locarno, tra Cadenazzo-Quartino. Così hanno deciso i ticinesi. I ticinesi hanno dunque rigettato, con il 73,1% di No contro il 26,9% di Sì, il progetto cantonale di semaforizzazione del tratto Cadenazzo-Quartino, contro il quale era stato lanciato un referendum. "I cittadini volevano delle certezze, che con questo progetto non c'erano", spiega Marco Passalia, primo firmatario e deputato in Gran Consiglio. "La popolazione locale questo progetto non lo voleva e ha firmato il referendum. E anche il resto del cantone ha capito che si trattava di uno spreco bello e buono". "Evidentemente - ha invece commentato il consigliere di stato ticinese Claudio Zali - non siamo riusciti a spiegare il progetto". "E forse - ha aggiunto il direttore del Dipartimento del territorio - la soluzione dei semafori non ha convinto perché è stata giudicata sulla scorta di esperienze che non funzionano".