Ma poi servono davvero? A chi? Come vanno usate? Patti chiari fa il punto della situazione con un reportage e gli utili consigli e chiarimenti di due ospiti in studio: Christian Garzoni , specialista in malattie infettive, e Franco Denti , presidente dell'Ordine dei medici del Canton Ticino.

Una quindicina di casi in Svizzera, oltre 100 persone in quarantena, grandi eventi vietati: è il bollettino odierno del Covid-19. Intanto, sono esaurite mascherine e liquidi igienizzanti, e c'è chi specula: mascherine vendute a peso d'oro, inserzionisti che danno informazioni sbagliate e pericolose, confusione tra maschere chirurgiche e filtranti.

Come contrastare l'epidemia senza farsi contagiare dalla paura: ecco la puntata della trasmissione per i consumatori della RSI Patti chiari dedicata al nuovo coronavirus.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il business del Covid-19 RSI, Patti Chiari 29 febbraio 2020 - 16:20 Come contrastare l'epidemia senza farsi contagiare dalla paura: ecco la puntata della trasmissione per i consumatori della RSI Patti chiari dedicata al nuovo coronavirus. Una quindicina di casi in Svizzera, oltre 100 persone in quarantena, grandi eventi vietati: è il bollettino odierno del Covid-19. Intanto, sono esaurite mascherine e liquidi igienizzanti, e c'è chi specula: mascherine vendute a peso d'oro, inserzionisti che danno informazioni sbagliate e pericolose, confusione tra maschere chirurgiche e filtranti. Ma poi servono davvero? A chi? Come vanno usate? Patti chiari fa il punto della situazione con un reportage e gli utili consigli e chiarimenti di due ospiti in studio: Christian Garzoni, specialista in malattie infettive, e Franco Denti, presidente dell'Ordine dei medici del Canton Ticino.