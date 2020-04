Messa in produzione dalla Olivetti nel 1950, è esposta nei musei come simbolo del design del secondo Novecento. Ma si è imposta anche per la sua praticità. Non a caso, al Museo della macchina da scrivereLink esterno di Milano, il posto d'onore tra 2200 modelli spetta proprio alla Lettera 22.

Compie 70 anni una macchina per scrivere portatile che è diventata un'icona, negli ambienti del giornalismo e della letteratura. Ma tra coloro che non l'hanno mai dimenticata ci sono anche tanti che, semplicemente, hanno studiato dattilografia o battuto una tesi di laurea. È la Lettera 22, cui la Radiotelevisione svizzera RSI ha dedicato questo omaggio.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Compie settant'anni la Lettera 22 14 aprile 2020 - 14:10 Compie 70 anni una macchina per scrivere portatile che è diventata un'icona, negli ambienti del giornalismo e della letteratura. Ma tra coloro che non l'hanno mai dimenticata ci sono anche tanti che, semplicemente, hanno studiato dattilografia o battuto una tesi di laurea. È la Lettera 22, cui la Radiotelevisione svizzera RSI ha dedicato questo omaggio. Messa in produzione dalla Olivetti nel 1950, è esposta nei musei come simbolo del design del secondo Novecento. Ma si è imposta anche per la sua praticità. Non a caso, al Museo della macchina da scrivere di Milano, il posto d'onore tra 2200 modelli spetta proprio alla Lettera 22. Non sono pochi gli estimatori celebri su cui può contare: i giornalisti Oriana Fallaci, Gianni Brera e Indro Montanelli, il poeta, cineasta e drammaturgo Pier Paolo Pasolini, i registi Luchino Visconti e Federico Fellini, l'attrice Joan Collins.