Una risposta della Commissione europea è attesa per il 21 novembre quando dovrebbero essere fornite le valutazioni sui bilanci per tutti i paesi, ma il contenuto della lettera lascia presagire uno scontro tra Roma e Bruxelles.

Per queste ragioni, il Governo chiede all'Ue "l'applicazione della flessibilità per eventi eccezionali".

Degli interventi straordinari si rivelano dunque necessari, secondo Roma, per contrastare il dissesto idrogeologico e per svolgere dei lavori di manutenzione sulla rete viaria italiana, misure la cui urgenza è stata evidenziata dal crollo del ponte Morandi a Genova.

Il ministro si riferisce in particolare alle intemperie che nelle ultime settimane hanno colpito la Penisola. "Eventi inattesi che in qualche misura sono anche testimonianza di un territorio ancora troppo esposto al dissesto idrogeologico", scrive.

Secondo Roma, l'economia italiana crescerà dell'1,5% il prossimo anno, dell'1,6% nel 2020 e dell'1,4% nel 2021. Previsioni ottimiste non condivise dalla Commissione europea che prevede una crescita per l'Italia dell'1,2% nel 2019. Più pessimista ancora è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), la cui previsione si ferma all'1%.

Il governo italiano ha lasciato quasi inalterato il suo progetto di bilancio per il 2019 e, nella lettera indirizzata a Bruxelles, Roma ha chiesto la "flessibilità" dell'Ue, tenuto conto delle circostanze "eccezionali" (come le conseguenze delle alluvioni o del crollo del ponte Morandi) con cui il paese deve confrontarsi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Manovra, Roma chiede "flessibilità" a Bruxelles 14 novembre 2018 - 13:37 Il governo italiano ha lasciato quasi inalterato il suo progetto di bilancio per il 2019 e, nella lettera indirizzata a Bruxelles, Roma ha chiesto la "flessibilità" dell'Ue, tenuto conto delle circostanze "eccezionali" (come le conseguenze delle alluvioni o del crollo del ponte Morandi) con cui il paese deve confrontarsi. Firmata dal ministro dell'economia Giovanni Tria, la lettera indirizzata alla Commissione europea comunica che l'Italia, contrariamente a quanto raccomandato da Bruxelles, intende lasciare quasi inalterato il progetto di bilancio per il 2019, sottolineando che un deficit del 2,4% è "un limite invalicabile". Il nuovo documento programmatico, indica però Tria, contiene "importanti innovazioni", in particolare un'accelerazione della riduzione del rapporto tra debito e Pil, raggiungibile portando all'1% del Pil l'obiettivo di privatizzazione del patrimonio pubblico. Questo, secondo il ministro dell'economia, permetterebbe di abbassare il debito al 126% del Pil nel 2021. Attualmente è del 131,2%. Tria si dice fiducioso che la manovra permetterà nei prossimi anni all'Italia di "conseguire un tasso di crescita superiore a quello tendenziale e di recuperare il divario con gli altri paesi europei". Secondo Roma, l'economia italiana crescerà dell'1,5% il prossimo anno, dell'1,6% nel 2020 e dell'1,4% nel 2021. Previsioni ottimiste non condivise dalla Commissione europea che prevede una crescita per l'Italia dell'1,2% nel 2019. Più pessimista ancora è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), la cui previsione si ferma all'1%. Circostanze eccezionali Nella lettera firmata da Tria viene anche sottolineato che sul budget dei prossimi tre anni "gravano spese di natura eccezionale pari allo 0,2% del Pil". Il ministro si riferisce in particolare alle intemperie che nelle ultime settimane hanno colpito la Penisola. "Eventi inattesi che in qualche misura sono anche testimonianza di un territorio ancora troppo esposto al dissesto idrogeologico", scrive. Degli interventi straordinari si rivelano dunque necessari, secondo Roma, per contrastare il dissesto idrogeologico e per svolgere dei lavori di manutenzione sulla rete viaria italiana, misure la cui urgenza è stata evidenziata dal crollo del ponte Morandi a Genova. Per queste ragioni, il Governo chiede all'Ue "l'applicazione della flessibilità per eventi eccezionali". Una risposta della Commissione europea è attesa per il 21 novembre quando dovrebbero essere fornite le valutazioni sui bilanci per tutti i paesi, ma il contenuto della lettera lascia presagire uno scontro tra Roma e Bruxelles.