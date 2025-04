Shock tariffario di Trump: come si sta posizionando la Svizzera

L'industria orologiera svizzera è tra quelle che rischia di soffrire di più. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Da mercoledì, gran parte delle merci svizzere esportate negli Stati Uniti sono soggette a dazi del 31%. Il Governo elvetico sta cercando il dialogo con gli Stati Uniti. Giovedì la presidente della Confederazione ha avuto un colloquio con Donald Trump. Da parte loro, le aziende fanno gli scongiuri affinché sia trovata una soluzione.

9 minuti

Chi è colpito dalle tariffe?

Le nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti colpiscono in particolare l’industria dell’orologeria svizzera (valore delle esportazioni 4 miliardi di franchi), quella dei macchinari (3,1 miliardi) e i settori della tecnologia medicale. Anche i prodotti alimentari elvetici come il cioccolato e il formaggio sono interessati, ciascuno con un valore di esportazione di poco superiore ai 100 milioni. Il caffè e i suoi derivati, principalmente le capsule Nespresso, rappresentano 1 miliardo di franchi.

Gli Stati Uniti hanno imposto tariffe alla Svizzera del 31%, molto più alte rispetto ad altri Paesi europei. Le esportazioni dell’Unione Europea sono soggette a un prelievo del 20%, mentre quelle della Gran Bretagna solo del 10%. I calcoli statunitensi alla base di queste tariffe sono fortemente contestati dalla Svizzera e da altri Paesi.

Il settore svizzero dell’export è doppiamente sfavorito: non solo è soggetto a dazi più alti, ma è confrontato anche con svantaggi competitivi rispetto ai Paesi vicini. Secondo un sondaggio dell’organizzazione ombrello delle imprese Economiesuisse, la metà di tutte le società svizzere attive principalmente sui mercati d’esportazione prevede di essere influenzata negativamente.

Questo articolo vi interessa? Desiderate ricevere ogni due settimane i nostri ultimi articoli dedicati al mondo del lavoro, dell’economia e dello studio in Svizzera? Abbonatevi alla nostra newsletter.

Le piccole e medie imprese, cardine dell’economia elvetica, rischiano di perdere completamente il mercato statunitense, ha avvertito Swissmem, la principale associazione dell’industria tecnologia svizzera. Le ripercussioni più pesanti le percepiranno le aziende che forniscono parti di automobili, colpite da un ulteriore dazio del 25%.

L’industria orologiera dipende fortemente dagli Stati Uniti, che l’anno scorso hanno assorbito il 17% dell’export svizzero in questo settore, ciò che li rende di gran lunga il mercato più importante. La proporzione è ancora più elevata per i dispositivi medici Made in Switzerland: il 23% delle esportazioni sono finite negli USA.

Contenuto esterno

“Le barriere all’esportazione non solo mettono a repentaglio le aziende, ma anche i posti di lavoro, l’innovazione e la sicurezza dell’approvvigionamento”, ha affermato Adrian Hunn, direttore di Swiss Medtech.

Finora i farmaci sono stati risparmiati dalle tariffe statunitensi, ma Donald Trump ha indicato che nuovi dazi potrebbero essere applicati nel prossimo futuro. L’anno scorso circa la metà dell’export svizzero verso gli Stati Uniti, pari a 31,2 miliardi, era costituito da medicinali.

Contenuto esterno

Quali danni potrebbero causare?

Per le piccole e medie imprese che fanno affidamento sul mercato statunitense, ma che non hanno impianti di produzione su suolo americano, le tariffe statunitensi rappresentano una grave minaccia.

Ciò potrebbe potenzialmente avere un impatto negativo sui posti di lavoro. Swissmem ha chiesto al Governo di allargare le maglie affinché le aziende possano far capo alla disoccupazione parziale.

>> Disoccupazione parziale, di cosa si tratta?

Circa un terzo delle 1’300 aziende rappresentate dal gruppo di pressione dell’ingegneria meccanica Swissmechanic aveva già ridotto l’orario di lavoro del personale prima dell’annuncio delle tariffe USA.

Il tasso di disoccupazione in Svizzera si attesta attualmente al 2,9% ed è meno problematico rispetto ai Paesi vicini, come la Germania. Il KOF Swiss Economic Institute il mese scorso ha previsto che la proporzione delle persone in cerca di lavoro raggiungerà il 3% quest’anno, ma questa cifra deve ancora essere aggiornata da quando sono stati annunciati i dazi.

I sindacati non sembrano ancora allarmati. “Le tariffe statunitensi sono davvero una seccatura per l’industria di esportazione svizzera. Ma drammatizzarli eccessivamente è inappropriato”, ha scritto l’economista capo dell’Unione sindacale svizzera (USS) Daniel Lampert.

Lo scorso ottobre, il KOF aveva pubblicato i calcoli di come le tariffe statunitensi potrebbero avere un impatto sulla Svizzera. Supponendo un dazio del 60% nei confronti delle merci cinesi e del 20% per il resto del mondo, l’istituto aveva previsto che la crescita economica della Svizzera rallenterebbe tra lo 0,2% e lo 0,3%.

Tali perdite equivalgono a una perdita economica annua di 200 franchi pro capite. Il dazio del 32% applicato ai prodotti svizzeri rischia però di comportare perdite maggiori, ha dichiarato recentemente uno specialista del KOF.

Cosa farà la Svizzera?

Le autorità svizzere hanno risposto in maniera molto pacata alla mossa di Donald Trump, a differenza di altri Paesi.

La Cina ha intentato una causa presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ha annunciato di voler imporre il 34% di dazi sulle importazioni statunitensi. Una quota che Pechino ha in seguito portato oggi all’84%. Anche il Canada ha minacciato tariffe di rappresaglia.

Taiwan e la Spagna hanno annunciato il sostegno finanziato dallo Stato per proteggere le industrie colpite dalle tariffe statunitensi.

In una conferenza stampa, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha dichiarato di ritenere “ingiuste” le misure prese da Washington, ma ha avvertito che una rappresaglia avventata potrebbe causare maggiori danni all’economia.

Contenuto esterno

Il Consiglio federale ha preferito prendere tempo, scegliendo di analizzare l’impatto delle tariffe in dettaglio prima di prendere una decisione. Il Dipartimento dell’economia è stato anche incaricato di “iniziare i lavori preparatori per una possibile soluzione con gli Stati Uniti”.

La Svizzera ha dichiarato di essere “impegnata ad aprire i mercati, garantire condizioni quadro stabili e certezza del diritto”.

Quali carte ha in mano la Svizzera?

Il Governo svizzero sostiene che gli Stati Uniti non hanno incluso i servizi statunitensi esportati in Svizzera nei loro calcoli della bilancia commerciale, in particolare le licenze dei software. Se fossero inclusi i servizi importati (valutati a 21 miliardi di franchi), l’eccedenza commerciale della Svizzera sarebbe circa la metà di quella utilizzata per il calcolo fatto dall’amministrazione Trump: 18 miliardi di franchi invece di 38,5 miliardi.

Inoltre, la Svizzera è un importante investitore negli Stati Uniti. Si colloca al settimo posto tra tutti i Paesi e, tra questi sette, è l’investitore che paga gli stipendi medi più alti. Le aziende svizzere impiegano mezzo milione di persone negli Stati Uniti.

Il Consiglio federale ritiene anche che la pratica dei buoni uffici, che svolge per gli Stati Uniti in Iran, sia un’altra buona carta da giocare in questo poker tariffario.

La Svizzera ha già azzerato i suoi dazi all’importazione sui beni industriali e non può più offrire nulla agli Stati Uniti a questo proposito. Le tariffe si applicano ancora ai prodotti agricoli statunitensi. Secondo i media, le considerazioni svizzere si concentrano ora su un’offerta di impegni di investimento.

Tuttavia, raggiungere il presidente degli Stati Uniti o la sua cerchia ristretta è una sfida. Un primo barlume di speranza è giunto proprio mercoledì. La presidente della Confederazione ha avuto un primo contatto telefonico con l’inquilino della Casa Bianca durante il quale è stato convenuto che le discussioni “per trovare rapidamente soluzioni nell’interesse dei due Paesi” proseguiranno.

Contenuto esterno In una telefonata con il presidente @realDonaldTrumpCollegamento esterno, ho espresso la posizione svizzera sul commercio bilaterale e possibili risposte alle aspettative americane. Proseguiremo le discussioni per trovare rapidamente soluzioni nell'interesse dei nostri due Paesi. pic.twitter.com/HR6onCbabPCollegamento esterno — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) April 9, 2025 Collegamento esterno

Un raggio di sole?

A condizione che il mondo non precipiti in una guerra commerciale totale, la Svizzera è ben posizionata per assorbire gli effetti peggiori dei nuovi dazi statunitensi, ha dichiarato Stefan Gerlach, capo economista della banca EFG, a swissinfo.ch.

Il franco forte offre alle esportazioni svizzere un vantaggio rispetto ai concorrenti dell’eurozona. E i clienti globali dovrebbero continuare ad avere interesse per i prodotti svizzeri di alta qualità, anche se i prezzi aumentano.

“Le esportazioni svizzere in generale, e i beni di lusso in particolare, non sono molto sensibili ai prezzi. I produttori possono aggirare i problemi riorientando il loro commercio verso altri Paesi, soprattutto in Europa”, afferma Gerlach.

Gerlach prevede inoltre che i consumatori statunitensi sopporteranno il peso dell’aumento dei prezzi dei beni, che in parte sarà trasferito su di loro dai produttori.

“Nel peggiore dei casi, una recessione globale innescata da tariffe internazionali di ritorsione e un’escalation da parte degli Stati Uniti potrebbe avere gravi conseguenze per un Paese dipendente dalle esportazioni come la Svizzera. Ma al momento siamo ben lontani da una situazione del genere”.

Contenuto esterno

Articolo a cura di Marc Leutenegger/ts

Traduzione con l’aiuto dell’IA/mar