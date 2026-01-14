Nel 2050 in Svizzera l’energia potrebbe non bastare più

Con il sempre maggiore utilizzo di soluzioni cloud e di intelligenza artificiale, anche in Svizzera i data center sono molto sollecitati. Oggi nel Paese se ne contano circa 120 e sono oltre dieci i nuovi progetti in costruzione. Ma c’è abbastanza energia? La domanda è lecita, considerando che entro il 2030 i soli data center potrebbero consumare il 10-15% dell’elettricità svizzera, come affermato da Adrian Altenburger, professore all’Università di scienze applicate e arti di Lucerna, in un’intervista a SwissinfoCollegamento esterno. La Svizzera, ha detto, avrà bisogno di un’attenta pianificazione per evitare che i suoi data center sovraccarichino la rete elettrica.

I data center sono comunque anche in grado di immettere energia nella rete elettrica nazionale, come spiegava alla RSI Susanne Felice-Tanner, responsabile per la comunicazione di Green, in un’intervista rilasciata nel settembre del 2022Collegamento esterno, quando il Paese si preparava a una possibile penuria energetica anche a causa della guerra in Ucraina. Green gestisce diversi data center in Svizzera, strutture che dispongono di generatori che si attivano in caso di situazioni d’emergenza, come un’interruzione di corrente. E questi generatori sono collegati anche alla rete elettrica nazionale e in determinati casi possono immettervi energia.