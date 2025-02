L’incremento dei voli di jet privati in Svizzera aumenta anche le relative emissioni di CO2

L'interno della cabina di un business jet Dassault Falcon 2000S. (C) Vanderwolfimages | Dreamstime.com

Negli ultimi anni l’uso dei jet privati è molto aumentato, di pari passo alle relative emissioni, e la Svizzera è una delle principali destinazioni per questi aerei altamente inquinanti. Il piccolo Stato alpino infatti attira persone molto abbienti, soprattutto grazie ai suoi lussuosi resort di montagna.

Simon Bradley

In una limpida mattina di fine gennaio, una serie ininterrotta di jet privati scende nella stretta valle innevata verso l’aeroporto d’EngadinaCollegamento esterno, il più alto d’Europa (1’850 metri), che serve le vicine località di St MoritzCollegamento esterno e DavosCollegamento esterno.

Il primo ad atterrare è un Gulfstream proveniente da Milano. L’autista di un furgone Mercedes nero accoglie con discrezione una coppia di passeggeri per poi portarli via in tutta fretta. Segue un altro jet, questa volta da Bruxelles, che il personale di terra parcheggia accanto a una mezza dozzina di altri aerei di lusso in attesa di partire.

Gennaio e febbraio sono mesi di grande attività per il piccolo aeroporto, che a volte deve gestire tra 30 e 100 voli privati al giorno. Negli ultimi anni ha accolto sempre più jet provenienti da Europa, Stati Uniti, Brasile e Medio Oriente. Pur essendo una struttura piuttosto semplice, nel 2023 ha registrato quasi 17’300 voli.

Lo scorso fine settimana è stato particolarmente intenso, perché St Moritz ha ospitato 25’000 visitatori e visitatrici per la 40° Coppa del mondo di polo sulla neveCollegamento esterno. L’evento, che ha visto la partecipazione di giocatori e giocatrici di polo professionisti provenienti da Argentina, Regno Unito e Spagna, è stato seguito da gente del luogo, VIP e “persone che arrivano in aereo o hanno una casa vacanza [qui e] amano il polo sulla neve”, spiega a SWI swissinfo.ch Katja Grauwiler, responsabile della comunicazione dell’incontro.

>> Un breve video sull’impennata dei voli con jet privati e sulle conseguenze:

La Coppa del mondo si è tenuta pochi giorni dopo la riunione annuale del Forum Economico Mondiale (WEF) a Davos, i cui 3’000 partecipanti, tra leader mondiali, imprenditori e imprenditrici e altre persone influenti, in molti casi sono arrivati in Svizzera tramite voli privati. Atterrati negli aeroporti d’Engadina, di Zurigo e di Altenrhein, hanno poi raggiunto Davos in elicottero. La conferenza è uno dei momenti di maggiore attività per i jet: secondo Greenpeace, nel 2022, durante la settimana del WEF, i voli privati atterrati in Svizzera sono stati più di 1’000.

Il territorio elvetico, però, è noto per il gran viavai di jet in ogni momento dell’anno. Un rapportoCollegamento esterno commissionato da Greenpeace ha rilevato che il Paese è responsabile di quasi il 5% delle emissioni da jet privati in tutta Europa, con un aumento del 63% delle partenze rispetto al 2021. Secondo uno studioCollegamento esterno condotto dal T3 Transportation Think Tank lo scorso anno, nel 2023 Ginevra ha ospitato oltre 40 voli privati al giorno, diventando il secondo aeroporto più utilizzato in Europa dopo Nizza. Sempre nel 2023, Parigi-Ginevra e Farnborough (Londra)-Ginevra sono state tra le dieci rotte più trafficate in EuropaCollegamento esterno. Anche gli aeroporti di Zurigo, Sion, Gstaad e St Moritz sono molto frequentati tutto l’anno.

Ginevra ha ospitato oltre 40 voli di jet privati al giorno nel 2023, diventando così il secondo aeroporto più utilizzato in Europa dopo Nizza in Francia (nella foto), secondo uno studio del 2024 del T3 Transportation Think Tank Reuters

Seppur utilizzati solo dallo 0,003% della popolazione mondiale, i jet privati sono la forma di trasporto più inquinante in assoluto. Le modalità d’uso e l’impatto ambientale di questi velivoli stanno emergendo solo ora, grazie a una dettagliata ricerca indipendente.

Jet e voli privati in aumento

Negli ultimi 20 anni, secondo un rapportoCollegamento esterno del think tank Institute for Policy Studies (IPS) del 2023, il numero di jet privati nel mondo è passato dai circa 10’000 del 2000 a 23’100 a metà del 2022. Da allora, il settore dei voli di lusso ha continuato a crescere, con altri 8’100 jet che dovrebbero entrare in servizio entro il 2033.

I voli privati hanno registrato un’impennata nel periodo post-pandemia, soprattutto negli Stati Uniti e in EuropaCollegamento esterno. Un recente studioCollegamento esterno pubblicato su Nature su 19 milioni di voli avvenuti tra il 2019 e il 2023 ha rilevato un preoccupante raddoppio delle emissioni di CO 2 . Secondo ricercatori e ricercatrici, nel 2023 i voli hanno prodotto 15,6 milioni di tonnellate di CO 2 in emissioni dirette, pari a circa 3,6 tonnellate di CO 2 per volo, rispetto ai 10,7 milioni di tonnellate del 2019.

A livello mondiale, come dimostrato dai datiCollegamento esterno della società di consulenza aeronautica WingX, nel 2024 i voli dei jet privati hanno raggiunto i 3,6 milioni, un aumento del 30% rispetto al 2019.

“L’aumento del numero di voli è costante e pare direttamente proporzionato all’incremento della ricchezza”, ha dichiarato a SWI swissinfo.ch Stefan Gössling, ricercatore dell’università svedese Linnaeus e coautore del recente studio su Nature.

Secondo le stime del settore, le persone che hanno viaggiato in jet nel 2018 sarebbero state circa 256’000Collegamento esterno, con un patrimonio medio di 128 milioni di dollari.

Gli Stati Uniti possiedono oltre due terzi (18’163) dei jet privati al mondo, molti più del Brasile (927) e del Canada (770). Malta detiene il record di jet registrati pro capite (46,5 ogni 100’000 abitanti), seguita dalla Svizzera (3,76).

Al di fuori di Europa e Stati Uniti, alcune delle mete più popolari per i jet privati includono Brasile, Medio Oriente e Caraibi.

Viaggi brevi a scopo di svago

Lo studioCollegamento esterno pubblicato su Nature ha monitorato oltre 25’000 jet privati registrati e quasi 19 milioni di voli tra il 2019 e il 2023. L’analisi delle rotte seguite ha confermato che la maggior parte dei voli aveva puro scopo ricreativo. Inoltre, lo studio ha evidenziato l’impatto dei voli legati a eventi internazionali di alto profilo, tra cui la Coppa del Mondo di calcio in Qatar nel 2018 (1’846 voli) e il vertice delle Nazioni Unite sul clima COP28 negli Emirati Arabi (291).

Ricercatori e ricercatrici hanno scoperto anche che la metà dei jet ha percorso meno di 500 km, e 900’000 sono stati utilizzati come taxi per tratte inferiori ai 50 km. Negli Stati Uniti, celebrità come Taylor SwiftCollegamento esterno e Kylie Jenner sono state criticate per l’uso massiccio dei voli privati persino per viaggi brevissimiCollegamento esterno. Il T3 Transportation Think Tank ha individuato numerosi esempi di viaggi brevi anche in Svizzera, tra cui 152 da Sion a Ginevra (90 km) e 84 da Losanna a Ginevra (60 km).

“C’è un’unica ragione plausibile per questo fenomeno: i voli a vuoto”, spiega Frederic Rudolph, ricercatore presso il think tank tedesco. I voli a vuoto sono voli charter privati senza passeggeri, usati per riposizionarsi da un aeroporto all’altro.

La conclusione dello studio di NatureCollegamento esterno è chiara: l’aviazione privata “sta contribuendo sempre di più al cambiamento climatico”.

I jet privati sono noti per essere molto inquinanti, tanto che, sebbene rappresentino solo il 4% del mercato dell’aviazione globaleCollegamento esterno, producono circa 10 volte più gas serra pro capite.

Secondo il T3 Transportation Think Tank, un tipico volo in jet privato genera 4,46 tonnellate di CO 2 , più delle emissioni generate da una persona residente in Svizzera in un annoCollegamento esterno (senza considerare le emissioni provocate all’estero).

Consapevoli del loro impatto ambientale, alcuni settori dell’industria dei jet hanno cercato di offrire alla propria clientela opzioni ecologiche come “carburanti verdi” sui voli o compensazioni di carbonio.

Modelli di business innovativi e più accessibili

I report più recenti non fanno che confermare il boom del settore, dopo che i blocchi imposti dal CovidCollegamento esterno hanno spinto i passeggeri e passeggere più facoltosi a rivolgersi all’aviazione privata. La crescita della domanda è stata determinata da preoccupazioni in termini di salute e sicurezza, oltre che dal desiderio di privacy, flessibilità e servizi personalizzati.

A rendere i viaggi in jet privato più accessibili ci pensano anche nuovi modelli di business. Possedere e usare un aereo privato costa decine di milioni di franchi, per cui è possibile solo per persone molto facoltose. Oggi però è un servizio a disposizione di molti, grazie a società che offrono servizi di noleggio on-demand, programmi di affiliazione o piani di proprietà frazionata.

“Credo che quello dei jet privati sia ancora un servizio elitario, anche se da quel che ho sentito le tariffe di noleggio sono quasi sensate per alcune distanze”, osserva Gössling.

Senza dimenticare le offerte a prezzo ridotto sui voli a vuotoCollegamento esterno. L’estate scorsa, per esempio, la radiotelevisione svizzera RTS ha riferito che un volo di sola andata da Monaco a Ginevra costava 1’190, con una riduzione dell’80% sulla tariffa standard.

Imposte più elevate e regolamenti

Insomma, l’aviazione, e in particolare i jet privati, sembrano destinati a rimanere nel mirino degli attivisti e attiviste per l’ambiente, che chiedono una tassazione e una regolamentazione più severe per disincentivarne l’uso e creare condizioni più eque. Chi critica la situazione cita il fatto che le compagnie aeree, a differenza degli automobilisti e automobiliste europei, non pagano nessuna imposta sul carburante. Anche i biglietti aerei sono per lo più esenti da IVA.

Attivisti di Greenpeace hanno invaso l’aeroporto di Engadina, nel sud-est della Svizzera, il 22 gennaio 2025, per protestare contro il crescente utilizzo di jet privati. Keystone / Gian Ehrenzeller

Il think tank IPS suggerisce una tassa del 10% sui jet privati di seconda mano e del 5% su quelli nuovi, il raddoppio della tassa sul carburante, una tassa sui viaggi brevi e un contributo al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali.

Altri preferiscono forme di protesta di maggiore impatto. Durante il WEF 2025, quasi 30 attivisti e attiviste di Greenpeace hanno invaso l’aeroporto d’Engadina per “confiscare” simbolicamente i jet privati accanto alla pista di decollo e atterraggio, attaccando palle e catene gonfiabili ai velivoli parcheggiati per un photo op che evidenziasse il crescente uso di jet privati da parte degli ultraricchi.

