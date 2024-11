Lavorare dopo la pensione: una scelta per alcune persone, una necessità per altre

Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2023 in Svizzera il 17,8% delle persone tra i 65 e i 74 anni lavorava, quasi il doppio della media europea (9,7%). Mentre c'è chi lo fa per piacere, altre persone non hanno scelta: secondo Pro Senectute, una persona pensionata su cinque vive al di sotto della soglia di povertà o è a rischio povertà.

Micaela Mumenthaler, RTS

Da due anni, Florian Röcker frequenta regolarmente il centro di smistamento pacchi della Posta a Daillens (nel Canton Vaud), anche se ha terminato la sua carriera lavorativa dopo “più di 45 anni in azienda”, ha spiegato lunedì sera nel programma Basik.

Un legame sociale e una spinta economica

Ha iniziato come apprendista alla Posta (all’epoca PTT) all’età di 16 anni. Per 30 anni ha distribuito lettere e pacchi, poi è diventato capogruppo al centro di smistamento. Dopo essere andato in pensione anticipata due anni fa, ha colto al volo l’occasione quando ha saputo che il centro di smistamento cercava persone per condurre delle visite guidate. “Fisicamente stavo bene. Non abito molto lontano dal centro di smistamento e mi interessava rivedere i miei vecchi colleghi”, racconta a RTS.

Ogni visita gli frutta un centinaio di franchi per tre ore di lavoro: un guadagno irrisorio e non necessario per questo vodese che possiede una casa propria e, se si conta anche la pensione AVS della moglie, arriva a circa 6’000 franchi al mese.

Positivo per entrambe le parti

È una situazione vantaggiosa anche per l’azienda, spiega Domingo Olaya, responsabile tecnico del centro di smistamento di Daillens. “Avere una persona che non vive lontano e che è disponibile quando serve è positivo per entrambe le parti”.

Soprattutto perché, come sottolinea Dominique Olaya, Florian conosce bene l’azienda, quindi “quando fa un giro, non spiega qualcosa che ha imparato, ma ciò che ha sperimentato”.

Nel centro di smistamento, Florian è l’unico pensionato che lavora. Tuttavia, sono quasi 1’000 le persone pensionate impiegate dall’azienda postale in tutto il Paese, soprattutto nella distribuzione e nella filiale AutoPostale. La Posta è una delle poche grandi aziende svizzere ad adottare questa politica di assunzione di “senior”.

Una soluzione alla carenza di manodopera

In Svizzera, in media, un terzo delle persone di 65 anni lavora ancora e, secondo l’Ufficio federale di statistica, all’età di 74 anni lavora ancora il 15% degli uomini e il 7% delle donne. Sono cifre che alcuni, come l’Unione svizzera degli imprenditori (USI), vorrebbero vedere aumentate.

Secondo Marco Taddei, responsabile dell’USI per la Svizzera francese, le persone pensionate sono una forza lavoro indispensabile nel contesto attuale: “Siamo di fronte a una carenza di manodopera con una dimensione storica senza precedenti in Svizzera e una dimensione strutturale legata all’invecchiamento della popolazione. Vorremmo che, chi può, lavorasse più a lungo, su base volontaria”.

Grazie all’ultima riforma dell’AVS, i pensionati e le pensionate possono costare meno ai datori di lavoro perché i contributi sociali sono più bassi dopo i 65 anni: il Secondo pilastro e i contributi di disoccupazione sono aboliti, mentre i contributi AVS sono soggetti a una franchigia di 1’400 franchi al mese o 16’800 franchi all’anno. L’USI ritiene che questa soglia sia un ostacolo all’assunzione di persone in pensione. “Vorremmo che questa soglia fosse innalzata o abolita del tutto”, afferma Marco Taddei.

Ostacoli persistenti alle assunzioni

Anticipando il bisogno di manodopera, un’agenzia si è specializzata nel collocamento di pensionati: la filiale Activis del gruppo Interiman. Frédérique Béguin, responsabile dell’agenzia da un anno, ha notato una forte domanda. “In un anno si sono iscritte più di 850 persone”, afferma, sottolineando che è difficile trovare aziende disposte ad assumere pensionati. “È ancora una reazione timida. Non sanno come comportarsi con loro. Non hanno l’esperienza necessaria. Può esserci un pregiudizio nei confronti di queste persone”.

La filiale Activis del gruppo Interiman è sempre attenta a informare le aziende sui costi inferiori di lavoratrici e lavoratori pensionati, ma questo non sembra essere sufficiente a convincerle. “Sono stati firmati alcuni contratti, ma meno di quanto avremmo sperato”, dice Frédérique Béguin.

Le difficoltà di Frédérique Béguin nel collocare queste persone sono confermate da uno studio condotto quest’anno da Pro Senectute e dal suo programma “AvantAge”. Alla domanda se sarebbero disposte ad assumere un lavoratore tra i 55 e i 59 anni, il 6% delle aziende della Svizzera francese ha risposto negativamente. Per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori di età superiore ai 65 anni, il 52% delle aziende ha rifiutato categoricamente. Lo studio prosegue affermando che questi risultati possono essere in parte spiegati dai pregiudizi nei confronti delle generazioni più anziane. Si teme, ad esempio, che non siano a loro agio con gli strumenti informatici, che soffrano di problemi di salute o che siano più costosi, aggiunge.

Fenomeno più frequente nel terziario

Frédérique Béguin sta sensibilizzando le aziende sull’importanza di coinvolgere le persone pensionate, ma consiglia ai futuri pensionati di parlarne con il proprio datore di lavoro prima di prendere in considerazione la possibilità di rimanere in azienda più a lungo. “È forse questo che avrà più senso”, afferma.

Le pensionate e i pensionati inseriti da Activis sono per lo più qualificati e lavorano nel settore dei servizi. René Knüsel, politologo specializzato in invecchiamento all’Università di Losanna, sottolinea che per gli altri la realtà è completamente diversa. “Si tratta spesso di lavori fisicamente impegnativi che non si possono più fare a 70, 75 o 80 anni. Probabilmente un terzo delle persone che continuano a lavorare, o anche di più, lo fanno perché non hanno scelta”, afferma.

Non è una scelta per tutti

Monique Buchs è una di quelle persone in pensione che non hanno scelta. Una o due volte alla settimana, indossa il dzaquillon – un abito tradizionale friburghese – per lavorare in un ristorante turistico a Gruyères. Oggi ha 71 anni e lavora ininterrottamente da quando ne aveva 15: prima come apprendista in una fabbrica di orologi, poi nel settore alberghiero e della ristorazione. Ora che è in pensione, si rende conto che il suo reddito non sarà sufficiente per andare avanti. “Quando ho visto quanto ricevevo di AVS e di prestazioni del Secondo pilastro, mi sono detta che non avrei potuto vivere. Cosa si fa con 2’400 franchi al mese? (…) Paghi l’affitto, l’assicurazione malattia, che prende tutta l’AVS. E poi ti rimangono 600 franchi per pagare il resto”.

Il suo capo, Beat Buchs, ha deciso di tenerla anche dopo il pensionamento al lavoro che ha svolto per 17 anni. “Cerchiamo di fare il possibile per lei, di prenderla nei giorni in cui c’è un po’ più di tranquillità, meno nei fine settimana”, confida. “Non riesco a capire come faccia a lavorare ancora così. È sempre di ottimo umore!”.

Monique non sa fino a che età continuerà a lavorare, ma prevede già difficoltà in futuro. “Finché non ci sono problemi di salute, va bene. Il giorno in cui arriveranno, diventerà molto più difficile”.

Come donna con un basso livello di istruzione e un background rurale, la situazione di Monique combina tutti i fattori che aumentano il rischio di povertà. Come lei, quasi 300’000 persone in Svizzera non possono godersi la meritata pensione.

