Il Ticino, cuore pulsante del commercio mondiale dell’oro

È una ricchezza discreta ma colossale: la Svizzera è l'hub mondiale dell'oro. Qui si commercia quasi il 50% del metallo prezioso, raffinato soprattutto in Ticino. Con l'impennata del prezzo dell'oncia, questo settore strategico brilla più che mai sulla scena internazionale.

Nicole della Pietra, RTS

Gran parte del commercio mondiale di oro avviene nel sud del Ticino. Tre delle cinque raffinerie di metalli preziosi operanti in Svizzera si trovano qui. Queste strutture ultra-sorvegliate operano a pieno regime, sostenute dall’aumento della domanda globale. Il clima geopolitico internazionale, caratterizzato da tensioni e incertezze, non fa che aumentare l’attrattiva dell’oro come “bene rifugio”.

“In linea di principio, non esiste un’industria dell’oro al riparo da conflitti.” Robin Kolvenbach, direttore di Argor-Heraeus

Una delle raffinerie ticinesi è recentemente balzata agli onori della cronaca: Valcambi, la più grande azienda cantonale del settore, ha lasciato la Swiss Better Gold Association, che riunisce i principali attori del settore attorno ai principi di sostenibilità e tracciabilità. Già nel 2023, la RTS aveva evidenziatoCollegamento esterno le dubbie catene di approvvigionamento dell’azienda.

Ma a Mendrisio, nel sud del Ticino, dietro alte mura e filo spinato, si trova una delle raffinerie più emblematiche del settore orafo: Argor-Heraeus. È costantemente monitorata da una fitta rete di telecamere e ogni porta viene aperta solo dopo un rigoroso controllo elettronico. Questa struttura altamente sicura, dove ogni grammo d’oro viene esaminato, analizzato e tracciato, è il campione mondiale di etica e tracciabilità dell’oro, secondo il suo direttore, Robin Kolvenbach.

“In linea di principio, non esiste un’industria dell’oro al riparo da conflitti. Per questo il nostro obiettivo è quello di essere la raffineria più responsabile del pianeta”, ha dichiarato lunedì alla RTS.

Il suo credo: assoluta tracciabilità, basata su approfondite analisi forensi. “Conosciamo l’origine – grazie alle analisi forensi di una quarantina di elementi – di ogni grammo d’oro che arriva nella nostra raffineria. Esaminando circa quaranta componenti dell’oro, possiamo determinarne l’origine precisa. Inoltre, teniamo sotto controllo da vicino tutte le informazioni che potrebbero essere rilevanti per i nostri partner”, ha spiegato Kolvenbach.

“Effettuiamo circa mille analisi al giorno. Sette persone si alternano per svolgere questo lavoro. Siamo in grado di determinare l’intera catena di produzione.” Saggiatore giurato presso la raffineria Argor-Heraeus

Nei corridoi, pallet di lingotti e bidoni pieni di granuli d’oro attendono di essere lavorati. Qui ogni giorno escono dai laboratori diverse tonnellate d’oro. Una quantità sbalorditiva, visto che per estrarre un solo grammo d’oro ci vuole circa una tonnellata di minerale.

Saggiatore giurato, una professione unica

Spingendoci all’interno dell’edificio, l’atmosfera cambia radicalmente quando si entra nel laboratorio di analisi, un’area silenziosa e altamente specializzata. Qui lavorano i saggiatori giurati, una professione unica in Svizzera. Questi esperti, giurati dalla Confederazione e dall’Ispettorato federale dei metalli preziosi, hanno il compito di garantire l’autenticità dei metalli importati o lavorati in Svizzera.

Tra loro c’è Simone Marsan, uno dei migliori nel suo campo. “Effettuiamo circa mille analisi al giorno. Sette persone si alternano per svolgere questo lavoro. Riusciamo a determinare l’intera catena di produzione. Controlliamo le indicazioni della miniera di origine, cioè se le dichiarazioni fornite sono accurate. Questo controllo mi permette poi di autenticare il materiale e di escludere qualsiasi provenienza dubbia. Ad esempio, grazie a queste macchine, le nostre analisi possono verificare se è stato utilizzato del mercurio, cosa che non vogliamo”.

Dopo questo viaggio nel mondo ultra-controllato dell’oro svizzero, il metal detector e la spazzolatura delle suole ci ricordano che nulla esce dalla sede senza essere controllato. Nemmeno un milligrammo.

Una storia italo-svizzera Perché questa concentrazione di fabbriche nel sud del Ticino? La risposta è da cercare nella storia. Negli anni Cinquanta, circa l’80% dell’oro mondiale era destinato alle fabbriche di gioielli italiane, in particolare quelle di Vicenza e Arezzo. Il Ticino, con la sua vicinanza a questi centri di produzione e la sua reputazione di controllo rigoroso, si è naturalmente affermato come hub del settore, uno status che conserva ancora oggi.

