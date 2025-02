Il lato oscuro dell’Eldorado svizzero per i frontalieri francesi

Salari più alti, ma a quale prezzo? Keystone / Jean-Christophe Bott

Attirati dalle promesse di alti salari sui social network, sempre più frontalieri tentano la fortuna in Svizzera. Alla fine del 2024, il numero di lavoratori e lavoratrici provenienti dalla Francia che ogni giorno si recano in Svizzera hanno raggiunto un nuovo record, superando quota 230'000 persone. Ma tra truffe mirate e difficoltà di alloggio, incontrano sempre più problemi.

7 minuti

Loïc Delacour, RTS

Lo schema è sempre lo stesso: prima ci sono video su TikTok, YouTube o Instagram prodotti da influencer, nei quali dei francesi che lavorano in Svizzera rivelano il loro stipendio, affermando di guadagnare fino a tre volte di più rispetto al loro Paese d’origine. Attirati da questi alti guadagni, molti giovani francesi decidono di lasciare il proprio lavoro per tentare la fortuna nella Confederazione.

Al loro arrivo, quando non riescono a trovare lavoro, alcuni spendono ingenti somme con influencer che vendono servizi di sostegno per aiutarli a cercare un impiego. È quello che è successo a un giovane di Avignone arrivato tre mesi fa.

“Le mie ragioni principali per venire in Svizzera erano principalmente salariali, ma anche per beneficiare di una crescita professionale”, ha testimoniato nella trasmissione Mise au point, della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS. Ma con poca esperienza, questo idraulico non è riuscito a trovare lavoro. Si è quindi rivolto a un influencer che offriva un supporto a pagamento.

>> Il reportage (in francese) di Mise au point

Contenuto esterno

2’000 euro per informazioni inutili

Il giovane francese ha pagato 2’000 euro per informazioni che già possedeva, e soprattutto per una nuova versione del suo curriculum vitae che si è rivelata inutilizzabile. “Il CV è uno dei punti principali su cui fanno leva per convincerci, dice. Ci dicono che non siamo in grado di produrre un documento che soddisfi gli standard svizzeri. Ma in realtà, non esistono standard svizzeri e il CV che mi è stato fornito era un semplice copia e incolla di ciò che forniscono ad altri clienti”.

Questo articolo vi interessa? Desiderate ricevere ogni due settimane i nostri ultimi articoli dedicati al mondo del lavoro, dell’economia e dello studio in Svizzera? Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita.

Aymeric MB è uno di questi influencer frontalieri. Non è stato lui ad accompagnare il giovane di Avignone. Molto attivo sui social network nelle ultime settimane, ha diffuso molti video di francesi che rendono noto il loro stipendio svizzero. Anche lui offre un supporto per, dice, “triplicare il proprio stipendio passando dalla Francia alla Svizzera”. Secondo lui, spetta al pubblico assumersi le proprie responsabilità. “Non presumo che il mio pubblico sia scemo. Le persone sono adulte e responsabili. Sarebbe stupido cambiare la tua vita dopo aver visto un video “, dice.

Permessi G in vendita

Mentre alcuni vendono sogni per mercanteggiare meglio il loro servizio, altri vanno oltre e creano vere e proprie truffe. Naher, un frontaliero tiktoker, utilizza i suoi video per avvertire i francesi e le francesi sulle insidie che si celano quando si cerca lavoro in Svizzera. In una delle sue ultime pubblicazioni, menziona una truffa che riguarda il permesso G, il permesso di lavoro necessario per la manodopera frontaliera dopo tre mesi di attività professionale. “Alcuni sostengono che se non riesci a trovare un lavoro, è perché non hai un permesso G. E lo vendono a 2’200 euro, mentre normalmente costa 80 franchi svizzeri”, spiega.

Su TikTok, YouTube o Instagram, numerosi video mostrano francesi che lavorano in Svizzera e affermano di guadagnare fino a tre volte di più rispetto al loro paese. RTS

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) afferma di essere a conoscenza di queste truffe che prendono di mira i frontalieri europei. “Vendere un permesso di soggiorno o un’autorizzazione frontaliera è ovviamente del tutto illegale”, risponde la SEM. “È il fatto di aver trovato un lavoro in Svizzera che permette, sulla base del contratto di lavoro o di un attestato del datore di lavoro, di ottenere un permesso per frontalieri, e non il contrario come suggeriscono i truffatori”. La SEM afferma di combattere queste truffe attraverso la prevenzione, ma anche, in alcuni casi, attraverso denunce penali al Ministero pubblico della Confederazione.

Dormire in camper

Nonostante queste insidie, i francesi continuano a tentare la fortuna in Svizzera. Il numero di lavoratori e lavoratrici provenienti dal Paese limitrofo è passato da circa 95’000 nel 2004 a più di 235’000 alla fine del 2024, secondo i dati dell’Ufficio federale della statistica.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Sfondato il tetto dei 400’000 frontalieri in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il numero di persone che attraversano il confine per lavorare in Svizzera è aumentato quasi del 3% rispetto a un anno fa. In controtendenza quelle in arrivo dall’Italia che, complice il nuovo accordo tra i due Paesi, sono ora in calo. Di più Sfondato il tetto dei 400’000 frontalieri in Svizzera

Chi cerca lavoro dalla Francia, è confrontato anche con un altro problema: la carenza di alloggi, sia in Svizzera che nelle regioni francesi limitrofe. Alcuni decidono quindi di dormire nei camper o nei furgoni. A Les Fourgs, a due passi dal confine francese, vicino a Ste-Croix, una decina di questi veicoli sono stati recentemente raggruppati dal comune in un parcheggio. La misura mira a evitare il campeggio selvaggio nelle foreste circostanti o su terreni privati.

“Mi ritrovo con altri infermieri e quando discutiamo, ci rendiamo conto che alcuni dormono persino nella loro auto”. Una francese che vive nel suo camper in Svizzera



Una piattaforma appositamente progettata per una decina di furgoni di frontalieri è attualmente in costruzione, con un parcheggio a pagamento e accesso ad acqua ed elettricità. Roger Belot, sindaco di Les Fourgs, spiega: ‘Vogliamo canalizzare queste persone che vivono nei “furgoni-abitazione”.’ Vogliamo che, in termini di regolamentazione e ubicazione, queste persone non interferiscano con la vita del villaggio”. Il sindaco spera che anche i comuni circostanti sviluppino progetti per far fronte al crescente numero di frontalieri.

“Non ci sono abbastanza alloggi”

Per evitare ingorghi e lunghi viaggi, alcuni lavoratori e lavoratrici francesi scelgono di posteggiare il proprio camper direttamente nei parcheggi a lungo termine in Svizzera. Intervistata nell’ambito del reportage di Mise au point, una francese che vive nel suo camper nella Svizzera romanda afferma di non riuscire a trovare un alloggio a causa del suo status di infermiera a interim. “Mi ritrovo con altri infermieri e quando discutiamo, ci rendiamo conto che alcuni dormono persino nella loro auto”, racconta. “Il problema è che non ci sono abbastanza alloggi. E gli affitti come Airbnb sono fuori dalla nostra portata”.

Questi lavoratori stranieri che dormono nei loro veicoli riferiscono di essere molto stressati, soprattutto di notte, con frequenti passaggi di pattuglie di polizia che bussano sui finestrini e cercano di entrare nei veicoli. Perché se è permesso parcheggiare il proprio veicolo in posteggio a lungo termine, a patto naturalmente di pagare, non è invece consentito dormirci. I lavoratori e le persone alla ricerca di un impiego che abbiamo incontrato affermano di aver provato a trovare un posto per il loro veicolo nei campeggi, ma di essere stati generalmente rifiutati, sia per mancanza di spazio che per scelta dei proprietari.

Traduzione con l’aiuto di Deepl/mar