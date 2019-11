Il progetto presentato dai principi Borromeo illustra come la rovina romantica sarà trasformata in un museo multimediale dopo tre anni di lavori.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Rinascono i Castelli di Cannero Simone Della Ripa, RSI News 21 novembre 2019 - 16:40 Il progetto presentato dai principi Borromeo illustra come la rovina romantica sarà trasformata in un museo multimediale dopo tre anni di lavori. Il Principe e la Principessa Borromeo Arese, qualche giorno fa hanno comunicato ufficialmente l’avvio dei lavori di restauro dei Castelli di Cannero, notizia attesa da tempo sul Lago Maggiore. La volontà della casata è quella di rendere visitabile l'ultimo baluardo del patrimonio Borromeo proprio sul Maggiore, portando a nuova vita le strutture per farne un museo interattivo di un affascinante e misterioso passato. La storia di questi edifici è stata documentata con ricerche storiche, archeologiche, archivistiche e porta indietro le lancette dell'orologio di 500 anni. L'obiettivo della Proprietà è di aprire entro i prossimi tre anni, offrendo un inedito luogo di visita, multimediale e reale con vista mozzafiato. Tale recupero sposa una promozione del territorio che Vitaliano e Marina Borromeo auspicano possa coinvolgere il Ticino. "A Cannero - dicono - il Lago Maggiore sfiora i confini elvetici e le prospettive di una collaborazione con le vicine attrattive, come le Isole di Brissago o le città di Ascona e Locarno, potrebbero concretizzarsi".