Questo sistema lo hanno poi replicato anche per tanti altri loro negozi di fiducia, sempre nella loro città di origine, dando di fatto vita a quello che oggi è diventato un sito internet senza scopo di lucro - " A buon rendereLink esterno " - legato a una pratica nuova che sta avendo successo in tutta Italia e qualche partecipazione anche dall'estero: acquistare buoni di consumo spendibili nel futuro, per sostenere negozietti di paese e botteghe di quartiere in questo periodo di difficoltà.

Poi, però, è subentrato un dubbio: che cosa accadrebbe se l'attività di Lorenzo non fosse in grado di sopravvivere al periodo di chiusura o alla riduzione dei coperti imposta dalle nuove misure di sicurezza?

La nostalgia di un piatto di tagliatelle può fare miracoli, soprattutto se ci si trova bloccati per settimane in un monolocale a cinquecento chilometri da casa.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pago oggi, consumo domani e salvo il negozio sottocasa Filippo Fiorini, Rsinews 25 maggio 2020 - 22:22 La voglia di un piatto di tagliatelle e la chiusura imposta dal Covid-19 hanno dato vita al sito "A buon rendere". Ed è stato subito un successo. La nostalgia di un piatto di tagliatelle può fare miracoli, soprattutto se ci si trova bloccati per settimane in un monolocale a cinquecento chilometri da casa. È stato questo a fare scattare la scintilla nella mente di una coppia di emiliani trapiantati in Germania, Serena e Mattia, che, qualche giorno dopo l'inizio della pandemia di Covid-19, si sono confessati una voglia pazza di pasta, si sono ripromessi di mangiarne un piatto al più presto nel ristorante del loro caro amico Lorenzo a Carpi. Poi, però, è subentrato un dubbio: che cosa accadrebbe se l'attività di Lorenzo non fosse in grado di sopravvivere al periodo di chiusura o alla riduzione dei coperti imposta dalle nuove misure di sicurezza? Così, hanno deciso di chiamare Lorenzo e pagare subito la cena che però consumeranno solo quando avranno la possibilità fisica di sedersi a uno dei suoi tavolini. Questo sistema lo hanno poi replicato anche per tanti altri loro negozi di fiducia, sempre nella loro città di origine, dando di fatto vita a quello che oggi è diventato un sito internet senza scopo di lucro - "A buon rendere" - legato a una pratica nuova che sta avendo successo in tutta Italia e qualche partecipazione anche dall'estero: acquistare buoni di consumo spendibili nel futuro, per sostenere negozietti di paese e botteghe di quartiere in questo periodo di difficoltà.