La Parmigiani non produce solo orologi da polso, ma anche pezzi unici come questo orologio da tavola.

Nell'atelier dove gli orologi riprendono vita 02 ottobre 2019 - 09:02 La Parmigiani di Fleurier, nel cantone Neuchâtal, è una delle marche di nicchia di orologi più prestigiose in Svizzera. Ma questa azienda ha anche un'altra particolarità: restaura orologi di tutte le marche, un caso unico. Il restauro di orologi è nel DNA della Parmigiani di Fleurier. Il suo fondatore, Michel Parmigiani, figlio di due emigrati italiani, ha infatti iniziato la sua carriera dando vita nel 1976 a una società specializzata proprio nel restauro di pezzi storici. Nel 1996, quando lancia il suo marchio di orologi, Parmigiani non abbandona l'arte del restauro. Anzi, ne fa un punto di forza della ditta. "Partiamo dal restauro per individuare delle idee che hanno saputo passare il test del tempo", spiega David Traxler, amministratore delegato di Parmigiani. Ad esempio, per il modello Pantograph gli orologiai di Fleurier si sono ispirati a un antico orologio. La Radiotelevisione svizzera ha potuto visitare questo atelier delle meraviglie: