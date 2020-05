Servizio del Quotidiano sulla decisione del TF in merito all'ammissibilità dell'iniziativa 'Per una caccia etica'

È la seconda vittoria davanti ai giudici per gli attivisti per la protezione degli animali: nel 2018, il Tribunale amministrativo cantonale aveva riconosciuto legittime due richieste dell'iniziativa che erano state dichiarate non valide da Governo e Parlamento. Si tratta del divieto di cacciare femmine di cervo e capriolo gravide e l'abolizione della caccia speciale [punto 4].

I punti dell'iniziativa 'Per una caccia etica' riassunti in una tabella

"Per una caccia etica" è promossa dall'associazione Wildtierschutz SchweizLink esterno (Protezione fauna selvatica svizzera) e vuole in sostanza inasprire le regole della stagione venatoria grigionese. Il popolo si pronuncerà sull'iniziativa verosimilmente nel 2021.

Il TF ha tolto l'ultimo dubbio sulla validità dell'iniziativa [nell'immagine d'archivio, l'interno di un rifugio per cacciatori in alta montagna].

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso contro il parziale annullamento dell'iniziativa popolare grigionese "Per una caccia rispettosa della natura ed etica". Secondo la sentenza pubblicata mercoledì dalla massima istanza giudiziaria svizzera, la richiesta dei promotori di impiegare nell'Ufficio caccia e pesca una rappresentanza paritaria di animalisti, cacciatori e non cacciatori, non viola la Costituzione federale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"Per una caccia etica" si può votare com'è 06 maggio 2020 - 21:25 Il Tribunale federale ha accolto il ricorso contro il parziale annullamento dell'iniziativa popolare grigionese "Per una caccia rispettosa della natura ed etica". Secondo la sentenza pubblicata mercoledì dalla massima istanza giudiziaria svizzera, la richiesta dei promotori di impiegare nell'Ufficio caccia e pesca una rappresentanza paritaria di animalisti, cacciatori e non cacciatori, non viola la Costituzione federale. Consiglio di Stato (governo), Gran Consiglio (parlamento) e Tribunale amministrativo del canton Grigioni avevano tutti considerato inammissibile questo punto dell'iniziativa. "La dipendenza di un impiego in una carica amministrativa da convinzioni personali sarebbe problematica", avevano rilevato i giudici, i quali ritenevano peraltro "che una simile misura sarebbe inefficace e inadatta a raggiungere lo scopo perseguito di una politica e un'amministrazione equilibrata della caccia". Ma secondo il TF il testo presentato nei Grigioni va considerato con una certa flessibilità: trattandosi di un'iniziativa generica, il legislatore potrà trovare nella legge di applicazione delle formulazioni che non contrastino con la Costituzione federale. L'iniziativa è quindi valida. "Per una caccia etica" è promossa dall'associazione Wildtierschutz Schweiz (Protezione fauna selvatica svizzera) e vuole in sostanza inasprire le regole della stagione venatoria grigionese. Il popolo si pronuncerà sull'iniziativa verosimilmente nel 2021. È la seconda vittoria davanti ai giudici per gli attivisti per la protezione degli animali: nel 2018, il Tribunale amministrativo cantonale aveva riconosciuto legittime due richieste dell'iniziativa che erano state dichiarate non valide da Governo e Parlamento. Si tratta del divieto di cacciare femmine di cervo e capriolo gravide e l'abolizione della caccia speciale [punto 4]. Ora che è stato riabilitato anche l'ultimo dei tre punti su nove inizialmente invalidati da esecutivo e legislativo, il testo dell'iniziativa sarà sottoposto a votazione popolare così come fu presentato il 26 agosto del 2014. Prima della consultazione, l'iniziativa, completata dei tre punti in discussione, ripasserà al vaglio del Gran Consiglio.