Frontaliere muore schiacciato da una pressa a Mendrisio 21 febbraio 2019 - 19:39 Un uomo ha perso la vita giovedì a causa di un infortunio sul lavoro verificatosi intorno alle 13 all’interno di un capannone industriale a Rancate (Mendrisio). L’operaio, un frontaliere varesino di 52 anni attivo da parecchi anni nella ditta specializzata nel riciclaggio e nello smistamento di materiali differenziati, è caduto all’interno di una pressa utilizzata per il trattamento dei rifiuti ed è rimasto schiacciato. L’intervento di sanitari e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente è stato tempestivo quanto purtroppo inutile: i soccorritori non hanno infatti potuto far altro che recuperare il corpo del dipendente e constatarne il decesso. Una squadra del Care team ha provveduto a fornire sostegno psicologico alle persone presenti sul luogo dell’infortunio. L’inchiesta di polizia disposta per accertare cause e dinamica dell’incidente, dovrà inevitabilmente estendersi anche all’accertamento delle installazioni e delle procedure di sicurezza all’interno dell’azienda.