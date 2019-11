Da parte sua Putin ha espressamente ringraziato la Svizzera per il mandato di potenza protettrice che esercita da tempo. Nel corso dei colloqui è stata anche discussa la situazione in Siria, che secondo la Svizzera può migliorare costantemente soltanto grazie a un processo di pace nel quadro delle Nazioni Unite, nonché della cooperazione con la Russia nel Consiglio d'Europa e nell'OSCE.

Per quanto riguarda il conflitto in Georgia entrambe le parti hanno apprezzato l'intenso scambio: dal 2008/2009 la Svizzera esercita un mandato di tutela degli interessi della Russia in Georgia e viceversa. Maurer ha presentato l'impegno elvetico che mira a migliorare le condizioni di vita della popolazione in Georgia interessata dal conflitto.

Si è anche discusso dei conflitti nell'Est dell'Ucraina, nel Caucaso meridionale e in Siria nonché dell'impegno politico della Svizzera a favore della pace in queste regioni.

Il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha evidenziato le buone relazioni tra la Svizzera e la Russia ma il tema principale sono state le relazioni economiche: il presidente elvetico ha proposto al suo omologo Vladimir Putin uno scambio regolare di vedute con gli imprenditori svizzeri del massimo livello per poter discutere di temi considerati chiave dalla Svizzera, come la certezza del diritto, la protezione degli investimenti, la giustizia fiscale e la creazione delle migliori condizioni quadro possibili per gli investimenti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sempre più stretti i rapporti economici tra Svizzera e Russia 21 novembre 2019 - 21:06 Le relazioni economiche tra Russia e Svizzera, già buoni, possono ancora migliorare. È quanto sperano i presidenti dei due paesi che si sono incontrati a Mosca. Il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha evidenziato le buone relazioni tra la Svizzera e la Russia ma il tema principale sono state le relazioni economiche: il presidente elvetico ha proposto al suo omologo Vladimir Putin uno scambio regolare di vedute con gli imprenditori svizzeri del massimo livello per poter discutere di temi considerati chiave dalla Svizzera, come la certezza del diritto, la protezione degli investimenti, la giustizia fiscale e la creazione delle migliori condizioni quadro possibili per gli investimenti. Non solo economica Si è anche discusso dei conflitti nell'Est dell'Ucraina, nel Caucaso meridionale e in Siria nonché dell'impegno politico della Svizzera a favore della pace in queste regioni. Per quanto riguarda il conflitto in Georgia entrambe le parti hanno apprezzato l'intenso scambio: dal 2008/2009 la Svizzera esercita un mandato di tutela degli interessi della Russia in Georgia e viceversa. Maurer ha presentato l'impegno elvetico che mira a migliorare le condizioni di vita della popolazione in Georgia interessata dal conflitto. Da parte sua Putin ha espressamente ringraziato la Svizzera per il mandato di potenza protettrice che esercita da tempo. Nel corso dei colloqui è stata anche discussa la situazione in Siria, che secondo la Svizzera può migliorare costantemente soltanto grazie a un processo di pace nel quadro delle Nazioni Unite, nonché della cooperazione con la Russia nel Consiglio d'Europa e nell'OSCE. Ecco nel servizio le relazioni economiche esistenti tra i due paesi.