Le altre persone coinvolte nell'incidente, una donna e due uomini, sono in via di guarigione, tanto che i due uomini hanno già potuto lasciare l'ospedale. Lo riferisce giovedì un comunicato della polizia cantonale svittese.

Morto uno dei feriti caduti dalla seggiovia 13 febbraio 2020 - 15:40 Un uomo di 40 anni, del canton Zurigo, rimasto ferito gravemente nell'incidente della seggiovia del Fronalpstock la scorsa settimana, è deceduto mercoledì. Le altre persone coinvolte nell'incidente, una donna e due uomini, sono in via di guarigione, tanto che i due uomini hanno già potuto lasciare l'ospedale. Lo riferisce giovedì un comunicato della polizia cantonale svittese. L'incidente si è verificato il 6 febbraio scorso, poco dopo le 22, durante una "corsa" speciale. Una sedia a quattro posti si è scontrata con una corda tesa da un battipista durante la discesa nella zona denominata Charenstöckli. I quattro occupanti sono caduti da una decina di metri. Una donna e tre uomini di età compresa tra i 33 e i 40 anni erano rimasti gravemente feriti e due di loro versavano fin da subito in condizioni critiche. Il motivo per cui la seggiovia è entrata in collisione con un cavo usato da un gatto delle nevi per evitare di scivolare durante la preparazione delle piste è ancora oggetto di inchiesta. L'indagine è condotta dalla procura regionale in collaborazione con la polizia cantonale di Svitto e il Servizio d'inchiesta svizzero sulla Sicurezza (SISI).