Il comprensorio di Stoos è anche sede della funicolare più ripida del mondo. Clicca su 'Vedi in...' per consultare le immagini aeree

Incidente in seggiovia a Stoos, 4 feriti gravi 07 febbraio 2020 - 13:55 Quattro persone sono rimaste gravemente ferite giovedì sera in seguito alla caduta di un sedile della seggiovia del Fronalpstock, nella località sciistica di Stoos, Canton Svitto. Prima di precipitare per una decina di metri, la seggiola avrebbe urtato un cavo usato per assicurare un gatto delle nevi durante la preparazione delle piste. Due dei feriti, una donna di 33 anni e un uomo di 40, sono in pericolo di morte. L'incidente, ha indicato un portavoce della polizia cantonale all'agenzia Keystone-ATS, si è verificato poco dopo le 22 nella parte superiore del pendio. È avvenuto mentre la seggiola stava scendendo, si è poi appreso. Si trattava di una corsa speciale, ha precisato la polizia. I feriti sono stati trasportati in ospedale con quattro elicotteri; i soccorritori hanno prestato aiuto anche a sei persone, risultate illese, che si trovavano sulle seggiole successive a quella incidentata. Per chiarire la dinamica dei fatti, le autorità si sono rivolte al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Intanto, la parte superiore dell'impianto Stoos-Fronalpstock rimarrà chiusa, fino a nuovo avviso. Nel 2016, una seggiola da quattro posti -non occupata- di una seggiovia del comprensorio era caduta al suolo, senza provocare feriti. Il rapporto del SISI aveva concluso che a causare l'incidente era stata una raffica di vento contraria al senso di marcia, che aveva fatto impigliare il sedile in un supporto.