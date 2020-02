Allenarsi in un laghetto di montagna per diventare astronauti.

L'attività principale del campo è un'immersione sotto il ghiaccio del laghetto Moubra. "La parte più difficile non è il freddo ma la gestione dello stress. Non puoi uscire da nessuna parte ed è meglio non soffrire di claustrofobia", ha spiegato Christian Cardinaux, uno dei partecipanti.

In Vallese Vita da astronauti in alta montagna

Vita da astronauti in alta montagna 15 febbraio 2020 - 18:42 Un collettivo di studenti del Politecnico federale di Losanna ha organizzato un addestramento sotto un lago ghiacciato per simulare le condizioni di una missione spaziale. Sei giovani studenti, selezionati tra 200 candidati da tutto il mondo, vivranno fino a domenica un'esperienza da apprendisti astronauti a Crans Montana, in Vallese. Si tratta del progetto Asclepios, dell'associazione "Space@yourservice" formata dagli studenti del Politecnico di Losanna (EPFL) L'associazione, nata per divulgare le scienze spaziali (astronomia, astrofisica, ingegneria spaziale) tra studiosi e pubblico, ha allestito un campo di addestramento che riproduce le condizioni di una missione spaziale. "L'obiettivo è allenarsi ad affrontare situazioni disagiate", ha spiegato Chloé Carrière, presidente dell'associazione. "Per esempio lavorare sulla coesione del gruppo nel caso si perdano i contatti con la Terra". L'attività principale del campo è un'immersione sotto il ghiaccio del laghetto Moubra. "La parte più difficile non è il freddo ma la gestione dello stress. Non puoi uscire da nessuna parte ed è meglio non soffrire di claustrofobia", ha spiegato Christian Cardinaux, uno dei partecipanti. Ecco le immagini!