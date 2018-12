Si chiama 'Concerto per l'infanzia', e il ricavato va a favore dell'Associazione ticinese famiglie affidatarie. L'evento è alla decima edizione; in passato ha visto sul palco Conte, Battiato, Vecchioni, Bennato, De Gregori, Ruggeri, Concato, Venuti e Pippo Pollina con l'Orchestra sinfonica di Zurigo.

In vista di un suo concerto di beneficenza a Locarno, la Radiotelevisione svizzera incontra il cantante e compositore italiano Mario Biondi per quattro chiacchiere a tutto tondo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Mario Biondi: la famiglia la mia solida base 17 novembre 2018 - 20:35 In vista di un suo concerto di beneficenza a Locarno, la Radiotelevisione svizzera incontra il cantante e compositore italiano Mario Biondi per quattro chiacchiere a tutto tondo. Si chiama 'Concerto per l'infanzia', e il ricavato va a favore dell'Associazione ticinese famiglie affidatarie. L'evento è alla decima edizione; in passato ha visto sul palco Conte, Battiato, Vecchioni, Bennato, De Gregori, Ruggeri, Concato, Venuti e Pippo Pollina con l'Orchestra sinfonica di Zurigo. Quest'anno tocca a Mario Biondi, che il 24 novembre si presenterà al Palazzetto Fevi con un concerto antologico. L'intervista a Mario Biondi è stata trasmessa dal settimanale culturale Turné sabato 17 novembre 2018. È seguita da un incontro con un jazzista puro: Enrico Rava [per vederla, è sufficiente lasciar scorrere il player qui sopra].