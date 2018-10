Decretato il fallimento della scuola, gli imputati non rinunciarono tuttavia all'attività: riaprirono come Unipolisi a Disentis, nel canton Grigioni.

Gli studenti, in gran parte italiani cui era stato promesso che avrebbero conseguito in Svizzera una laurea riconosciuta in Europa, denunciavano invece di aver pagato per prestazioni non ricevute.

Nell'estate 2016, quando l'Istituto era indagato per l'abuso del termine 'universitario', emerse che molti dipendenti non ricevevano il salario da mesi.

L'uomo era direttore della sedicente università IPUS. La sua ex compagna, segretaria con compiti di coordinamento amministrativo. Compaiono alla sbarra per una storia di lauree inesistenti e per un buco da oltre un milione di franchi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Alla sbarra i promotori di sedicenti università 30 ottobre 2018 - 20:40 Un 60enne e una 48enne italiani, ex responsabili della scuola privata IPUS di Chiasso, sono a processo da martedì alle Assise criminali di Lugano. Accusati di reati legati alla truffa e alla cattiva amministrazione, negano ogni addebito. L'uomo era direttore della sedicente università IPUS. La sua ex compagna, segretaria con compiti di coordinamento amministrativo. Compaiono alla sbarra per una storia di lauree inesistenti e per un buco da oltre un milione di franchi. Nell'estate 2016, quando l'Istituto era indagato per l'abuso del termine 'universitario', emerse che molti dipendenti non ricevevano il salario da mesi. Gli studenti, in gran parte italiani cui era stato promesso che avrebbero conseguito in Svizzera una laurea riconosciuta in Europa, denunciavano invece di aver pagato per prestazioni non ricevute. Il "bis" nei Grigioni Decretato il fallimento della scuola, gli imputati non rinunciarono tuttavia all'attività: riaprirono come Unipolisi a Disentis, nel canton Grigioni. È così, a fine 2017, fioccarono nuove denunce che sfociarono nell'arresto dei due, che sostengono ora di essere stati fraintesi, riguardo al partenariato con atenei albanesi, rumeni e sloveni. Quanto al milione di franchi sottratto alle casse, sostengono di aver speso il denaro a scopo promozionale, con la volontà di far crescere l'attività. Il dibattimento prosegue mercoledì.