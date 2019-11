"Il posto di Lula non era in prigione. Gli è stata restituita la libertà, so che la metterà al servizio del Brasile", ha twittato Hollande, mentre il leader laburista britannico Jeremy Corbyn ha sottolineato come la sua detenzione fosse "ingiusta e sbagliata". Per Sanders "da presidente, Lula ha fatto più di chiunque altro per diminuire la povertà in Brasile e difendere i lavoratori".

Il presidente eletto dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha salutato "il coraggio" e "l'integrità" con cui Lula "ha affrontato questa persecuzione", mentre il leader cubano Miguel Diaz-Canel parla di "trionfo dei popoli, della solidarietà, della verità". Il rilascio di Lula è "una grande emozione", anche per il presidente venezuelano Nicolas Maduro che in un intervento tv ha definito l'ex capo dello Stato brasiliano "grande leader del Brasile, dell'America Latina e dei Caraibi".

L'ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha lasciato la Soprintendenza della polizia federale a Curitiba, dove era detenuto dall'aprile 2018 in seguito a una condanna per corruzione e riciclaggio.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lula da Silva lascia il carcere 09 novembre 2019 - 14:01 L'ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha lasciato la Soprintendenza della polizia federale a Curitiba, dove era detenuto dall'aprile 2018 in seguito a una condanna per corruzione e riciclaggio. La sua scarcerazione avviene dopo la decisione della Corte suprema secondo la quale un imputato può essere privato della libertà solo dopo aver esaurito tutti i ricorsi possibili. La sinistra mondiale celebra il rilascio dell'ex presidente brasiliano dopo un anno e mezzo di detenzione e in attesa della sentenza definitiva. Numerosi i messaggi via Twitter, da quelli dei leader latinoamericani a quelli dell'ex presidente socialista francese François Hollande fino al candidato democratico alla Casa Bianca Bernie Sanders. Il presidente eletto dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha salutato "il coraggio" e "l'integrità" con cui Lula "ha affrontato questa persecuzione", mentre il leader cubano Miguel Diaz-Canel parla di "trionfo dei popoli, della solidarietà, della verità". Il rilascio di Lula è "una grande emozione", anche per il presidente venezuelano Nicolas Maduro che in un intervento tv ha definito l'ex capo dello Stato brasiliano "grande leader del Brasile, dell'America Latina e dei Caraibi". "Il posto di Lula non era in prigione. Gli è stata restituita la libertà, so che la metterà al servizio del Brasile", ha twittato Hollande, mentre il leader laburista britannico Jeremy Corbyn ha sottolineato come la sua detenzione fosse "ingiusta e sbagliata". Per Sanders "da presidente, Lula ha fatto più di chiunque altro per diminuire la povertà in Brasile e difendere i lavoratori". Tweet di congratulazioni sono arrivati anche dai Nobel per la pace, l'indiano Kailash Satyarthi e l'argentino Adolfo Pérez Esquivel. Ecco i dettagli nel servizio del Tg.