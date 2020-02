Sono dei veri e propri guerrieri, giovani che ce l'hanno fatta e che per questo hanno creato il gruppo "In viaggio per guarire", anche per raccontare la loro storia. Vediamo.

Si chiamano Simone, Filippo, Maggye, Nadia, Silvia, Ines, Alessia e ancora Filippo. Sono solo ragazzi eppure hanno già dovuto fare i conti con una malattia più grande di loro: il cancro. Una male che li ha costretti a crescere in fretta, che li ha obbligati ad affrontare terapie difficili per lungo tempo.

Oggi (sabato) è la giornata mondiale contro il cancro infantile. Ogni anno in Ticino si registrano 12 nuovi casi, 210 in Svizzera. L'80% dei bambini riesce ad essere curato.

