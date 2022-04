Francobolli dedicati alla pluralità culturale della Svizzera

Argovia celebra le proprie acque termali conosciute in tutta Europa. @LaPosta

La Posta Svizzera ha recentemente lanciato una serie di francobolli dedicata alla pluralità linguistica e culturale della Svizzera. Un foglio con 26 francobolli che raccontano i 26 cantoni e semi cantoni della Confederazione. Un 27esimo francobollo è dedicato alla ‘Casa dei cantoni’’, la sede comune nel cuore della Berna federale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 aprile 2022 - 18:18

Riccardo Franciolli Di origini coreane cresciuto nei Grigioni, scriverei solo di cultura, ma in questi anni ho sempre parlato d’altro. Iniziali: fra Altre informazioni sull’autore / autrice | Redazione TVS

La diversità culturale e politica rappresenta uno dei punti di forza della Svizzera moderna. Al tempo stesso il Paese è unito da valori e tradizioni condivise, che fanno delle quattro comunità linguistiche e culturali, una sola Svizzera. Con il foglio di francobolli intitolato “Il mio Cantone – la nostra Svizzera” la Posta celebra questa pluralità della Confederazione.

“In collaborazione con la Conferenza dei governi cantonali, la Posta ha lanciato questo progetto filatelico nazionale" ci racconta Denise Birchler del servizio stampa della Posta. Tutti i cantoni hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. “È stata una prima in assoluto, un progetto unico nel suo genere. Mai c’era stata questa stretta collaborazione tra Cantoni e Posta per ideare una serie di francobolli”, ricorda ancora Denise Birchler "che ha portato a far emergere l’unicità di ogni singolo Cantone ma anche la pluralità culturale e politica della Svizzera”.

I cantoni hanno potuto scegliere il grafico o lo studio grafico. “Da parte nostra – sottolinea Denise Birchler – non c’è stata nessuna imposizione di nessun genere. I cantoni hanno avuto una libertà totale”. O quasi. Ossia, la Posta ha chiesto unicamente che il motivo del francobollo avesse a che fare con la cultura o la politica in senso lato del cantone. E questa libertà la si vede subito osservando la grande diversità che contraddistingue i 26 francobolli.

L’unica perplessità la lascia il 27esimo francobollo, quella della Casa dei cantoni. Inspiegabilmente la scritta “Casa dei cantoni” è presente solo in lingua tedesca e francese dimenticando l’italiano e il romancio. Un’occasione persa per sottolineare davvero la pluralità culturale e linguistica della Svizzera. “Qui non saprei risponderle – ci confida Danise Birchler presa un po’ in contropiede –. Non saprei se dietro a questa scelta ci sia un pensiero preciso della Conferenza dei cantoni. Non so se sia stato deciso in quella sede di scrivere solo in due delle quattro lingue della Confederazione”.

Non si tratta di un fatto troppo grave, ma il dubbio resta che chi ha realizzato il francobollo si sia 'semplicemente'' dimenticato dell’italiano e del romancio. E non sarebbe la prima volta.

Informazioni pratiche

I francobolli sono stati presentati il 24 marzo 2022 in occasione di un evento sulla Piazza federale di Berna (dove ha sede il Parlamento elvetico). Con una proiezione sulla facciata del Palazzo federale sono stati svelati al pubblico i motivi dei singoli francobolli.

I francobolli hanno un valore ciascuno di 1.10 franchi, ovvero il costo per un invio di ‘posta A’, ovvero quella che garantisce la consegna della corrispondenza entro il giorno seguente. (I francobolli più utilizzati in Svizzera).

Il foglio contiene complessivamente 27 francobolli può essere ordinato su postshop.chLink esterno e in tutte le filiali della Posta al prezzo di 29.70 franchi.