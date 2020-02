Quanto deciso mercoledì rappresenta "una spaccatura nella nostra cultura orientata all'affermazione e la promozione della vita", hanno scritto in una dichiarazione comune il presidente della Conferenza episcopale tedesca, il cardinale Reinhard Marx e il presidente della Chiesa evangelica in Germania Heinrich Bedford-Strohm.

Dall'introduzione della misura, che contempla pene fino a 3 anni di prigione, molti malati in fase terminale sono andati all'estero o si sono rivolti ai propri cari per mettere fine alla loro vita.

Assistenza al suicidio in Germania, divieto giudicato incostituzionale 26 febbraio 2020 - 21:25 Una legge tedesca che vieta di fornire servizi di assistenza al suicidio è stata giudicata incostituzionale. La decisione rappresenta una vittoria per chi difende il diritto di ognuno a scegliere sulla fine della propria vita, ma è stata fortemente criticata dalle istituzioni religiose cattoliche e protestanti. A sollecitare la Corte costituzionale in Germania sono state delle associazioni di aiuto al suicidio tedesche e svizzere. Queste chiedevano l'annullamento di una legge del 2015 che proibisce l'assistenza al suicidio "organizzata" e la sua promozione. Dall'introduzione della misura, che contempla pene fino a 3 anni di prigione, molti malati in fase terminale sono andati all'estero o si sono rivolti ai propri cari per mettere fine alla loro vita. Secondo i giudici di Karlsruhe, la Costituzione tedesca garantisce "il diritto di scegliere la propria morte" che ingloba anche la libertà di suicidarsi o di ricorrere a una assistenza al suicidio volontaria da parte di terzi. La legge del 2015 è dunque incompatibile con la Carta fondamentale e va annullata. Il Parlamento dovrà adattare le regole tenendo conto della decisione. Più che altrove, la questione è sensibile in un paese dove è ancora molto presente lo spettro del nazismo, con l'eutanasia sistematica delle persone con disabilità da parte del Terzo Reich. Quanto deciso mercoledì rappresenta "una spaccatura nella nostra cultura orientata all'affermazione e la promozione della vita", hanno scritto in una dichiarazione comune il presidente della Conferenza episcopale tedesca, il cardinale Reinhard Marx e il presidente della Chiesa evangelica in Germania Heinrich Bedford-Strohm. Tuttavia, secondo un sondaggio Infratest-Dimap, l'81% dei tedeschi si dice favorevole all'assistenza al suicidio.