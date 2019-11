Fino all'11 gennaio è possibile vedere all'Istituto Svizzero di Milano l'esposizione "The Most Beautiful Swiss Books", dedicata ai libri premiati nelle ultime tre edizioni (2016-17-18) del concorso omonimo organizzato dall'Ufficio Federale della Cultura.

La mostra è ideata da Jonas Voegeli-Hubertus Design, vincitore del premio Jan Tschichold 2019, e da Samuel Gross, responsabile artistico dell'Istituto Svizzero. Il concorso sui più bei libri svizzeri riconosce il lavoro dei designer di libri più talentuosi, incoraggia e mette in mostra produzioni di alta qualità e promuove poi le opere vincitrici.

Un'esposizione itinerante è organizzata ogni anno in Svizzera e all'estero e sempre ogni anno una giuria internazionale seleziona i progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità e sceglie poi i più bei libri svizzeri, documentari alla fine in un catalogo disegnato da Teo Schifferli.

In concomitanza con l'esposizione milanese è stato allestito anche un "Temporary Architecture Bookshop" in cui si possono acquistare i più interessanti volumi di architettura, grafica, design, fotografia pubblicati da editori svizzeri e italiani. L'idea del bookshop nasce a seguito degli Swiss Talks, un ciclo di incontri dedicati agli orientamenti dell'architettura contemporanea in Svizzera.





