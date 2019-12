Presenti nello studio di Patti a commentare il risultato Attilio Cometta, delegato cantonale per l’integrazione degli stranieri e Constant Aharh, presidente della Comunità africana in Ticino.

Loro si chiamano Gary e Kevin, vivono entrambi in Svizzera, ma a differenziarli è appunto il colore della pelle. Come hanno reagito gli ignari cittadini?

Inizia così l’esperimento sociale di Patti chiari, una nuova serie inaugurata per raccontare come sono fatti, quali sono le virtù e i difetti degli svizzero italiani. Un test che mette alla prova l'altruismo, verifica i pregiudizi, le paure.

