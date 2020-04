L'esecutivo ha infine adottato provvedimenti precauzionali per stabilizzare il mercato agroalimentare, assicurando l'approvvigionamento del paese che peraltro non risulta minacciato, hanno ribadito fonti del governo. Il rischio è però che l'arretramento delle vendite, seguito alla chiusura dei ristoranti, porti a un crollo dei prezzi con ripercussioni sull'intera filiera nazionale.

Non si tratterà comunque di contributi a fondo perso, ha sottolineato Guy Parmelin (Dipartimento federale dell'economia), sia per motivi di ordine finanziario (non pregiudicare la stabilità della piazza, soprattutto se la crisi si prolungherà), sia di ordine pratico (difficoltà di verificare il danno reale).

Sostegni specifici sono allo studio per le start-up e per i settori della cultura e dello sport mentre il lavoro ridotto (la cassa integrazione) sarà esteso agli impieghi su chiamata e ai servizi di aiuto a domicilio.

Il Consiglio federale ne è cosciente e ha deciso di porvi rimedio con misure che saranno affinate di qui alla prossima settimana. In linea generale l'esecutivo, che ha tenuto come di consueto la sua riunione del mercoledì, ha confermato la sua strategia per attutire gli effetti della crisi, finalizzata a garantire i salari e a scongiurare casi di insolvenza per deficit di liquidità, ma procederà con alcuni aggiustamenti in corso d'opera.

Fila di taxi a Losanna (Vaud). Una categoria in difficoltà in questo periodo.

