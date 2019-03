Quest'ultimo ha affermato: "I miei complimenti e i miei auguri a Marco Marsilio e a tutti i militanti e gli eletti abruzzesi di FI. Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l'Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centrodestra e della politica italiana. L'Abruzzo lo ha confermato ancora una volta, il centrodestra è la maggioranza naturale fra gli elettori".

L'Abruzzo al centrodestra 11 febbraio 2019 - 14:22 I dati sono ora ufficiali: il candidato del centrodestra Marco Marsilio è stato eletto alla presidenza della regione Abruzzo, conquistando il 48% delle preferenze. Marsilio ha nettamente staccato i rivali del centrosinistra Giovanni Legnini, fermatosi al 31,2% dei consensi, e del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi, che si è dovuta accontentare del 20,2%. Nella regione la Lega con il 27,5% diventa il primo partito, riuscendo addirittura a raddoppiare i consensi raggiunti alle politiche del 4 marzo 2018 (quando raggiunse il 13,9%). Frenata per il Movimento 5 Stelle, che non va oltre il 20% (19,7%) nei voti di lista, soprattutto se confrontato con il 40% delle Politiche del 4 marzo dello scorso anno. Un risultato, tuttavia, inferiore anche a quello delle regionali di 5 anni fa, quando l'M5s riuscì a incassare il 21,4%. In calo il Partito Democratico, che consegue un risultato (11,1%) in netta flessione rispetto al 14,3% delle Politiche 2018 (14,3%) e soprattutto a quello delle regionali del 2014 (25,5%). Tuttavia, la coalizione di centrosinistra, che ha appoggiato l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha raccolto un risultato significativo del 31,28%: oltre al Pd, erano 7 le liste a sostegno di Legnini, compresa quella di Liberi e Uguali che alle politiche del 2018 aveva corso in modo indipendente. Sette regioni guidate dal centrodestra In sostanza il centrodestra, che viaggia ormai a trazione Carroccio, esce vincente da questo test elettorale del 2019 grazie a una formazione 'classica' del rassemblement, vale a dire insieme a Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre forze centriste. In questo modo la regione Abruzzo risulta essere il settimo territorio guidato da una coalizione di centrodestra, insieme a Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sicilia. Ad esultare è naturalmente tutto il centrodestra. "Cresce la Lega, cresce Fratelli d'Italia, cresce un'idea nuova e diversa del centrodestra che speriamo possa far riflettere sulle prossime elezioni politiche nazionali", ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, supportata da Silvio Berlusconi. Quest'ultimo ha affermato: "I miei complimenti e i miei auguri a Marco Marsilio e a tutti i militanti e gli eletti abruzzesi di FI. Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l'Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centrodestra e della politica italiana. L'Abruzzo lo ha confermato ancora una volta, il centrodestra è la maggioranza naturale fra gli elettori". Gongola ovviamente il ministro dell'interno Matteo Salvini: "Grazie Abruzzo! Grazie Italia. Più forti degli attacchi, delle bugie e delle polemiche: da domani al lavoro!".