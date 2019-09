I Cantoni possono altresì introdurre norme cantonali molto restrittive in materia che non intaccano assolutamente il diritto al rispetto della vita privata e famigliare.

In sostanza la Costituzione federale, hanno precisato i giudici federali, non accorda alcun diritto di frequentare corsi privati a domicilio e spetta semmai ai Cantoni la libertà di prevedere tale diritto, a condizione di rispettare le disposizioni federali relative a un'istruzione di base sufficiente. Tesi questa confermata dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ma l'alta corte non ha fatto altro che ribadire quanto già affermato nei precedenti gradi di giudizio: a Basilea Città, ha sottolineato Mon Repos, l'insegnamento a domicilio è regolato dalla Costituzione cantonale e dalla legge sull'istruzione pubblica, secondo cui la facoltà di seguire lezioni direttamente a casa può essere concessa solo se viene dimostrata l'impossibilità di recarsi in classe.

La vicenda era partita da una madre che nel 2017 si era rivolta alle autorità di Basilea Città, depositando una domanda di insegnamento privato a domicilio per il figlio di otto anni. La richiesta era però stata bocciata, così come il suo appello presso il Tribunale amministrativo cantonale.

Ma se la giurisprudenza non riconosce alcun diritto di sostituirsi alla scuola ai genitori sul piano pratico il fenomeno è tutt'altro che trascurabile in Svizzera, dove circa duemila bimbi in età scolastica vengono istruiti a casa. E negli ultimi cinque anni il loro numero è triplicato.

