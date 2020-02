Ma com’è possibile che in Ticino succedano queste cose? E quanto sono frequenti? E soprattutto, come è possibile che certi personaggi rimangano impuniti e possano farla franca?

È successo a diversi consumatori accomunati da una procedura rischiosa: il pagamento anticipato. E così c’è chi dopo aver acquistato una casa da ristrutturare si ritrova sepolto dalle ipoteche legali spiccate dagli artigiani che dopo aver lavorato per un impresario, pagato in anticipo, non hanno ricevuto niente. O chi dopo aver ordinato e versato consistenti anticipi per un giardino d'inverno, si ritrova con un buco davanti a casa. Insomma impresari col brutto vizio di prendere i soldi e scappare.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Prendi i soldi e scappa Igor Staeheli, Patti Chiari RSI 15 febbraio 2020 - 10:30 Una ristrutturazione da fare, un’opera da sistemare, una costruzione da montare. Aziende edili, artigiani, costruttori non mancano, ma se cadi su quello sbagliato rischi di ritrovarti senza soldi e senza l’opera. Cominciano quasi sempre allo stesso modo le vicende che molti cittadini hanno raccontato a Patti chiari. Una ristrutturazione da fare, un’opera da sistemare, una costruzione da montare. C’è bisogno di specialisti e sul mercato abbondano. Aziende edili, artigiani, costruttori, ma se cadi su quello sbagliato rischi di ritrovarti senza soldi e senza l’opera. È successo a diversi consumatori accomunati da una procedura rischiosa: il pagamento anticipato. E così c’è chi dopo aver acquistato una casa da ristrutturare si ritrova sepolto dalle ipoteche legali spiccate dagli artigiani che dopo aver lavorato per un impresario, pagato in anticipo, non hanno ricevuto niente. O chi dopo aver ordinato e versato consistenti anticipi per un giardino d'inverno, si ritrova con un buco davanti a casa. Insomma impresari col brutto vizio di prendere i soldi e scappare. Ma com’è possibile che in Ticino succedano queste cose? E quanto sono frequenti? E soprattutto, come è possibile che certi personaggi rimangano impuniti e possano farla franca? Patti chiari ha indagato andando sulle tracce di chi si è intascato migliaia di franchi e poi è sparito nel nulla. Vediamo.