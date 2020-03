Sostenibilità, ma anche trasparenza, in questo caso rispetto alla provenienza del cotone o di pietre preziose. Una startup del Politecnico di Zurigo ha infatti ideato una soluzione per tracciare alcuni prodotti usando il DNA [video sopra].

L'accento sulla sostenibilità può diventare un fattore di competitività per le imprese, tanto che il Canton Ticino ne ha fatto uno degli obiettivi di legislatura. Come esempio, una visita agli impianti di Biasca del gruppo farmaceutico Helsinn.

