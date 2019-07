Tre giorni dopo, il 6 luglio, a Claro sono scattate le manette ai polsi di un 37enne kosovaro domiciliato in Riviera. L’uomo era al volante di un’auto immatricolata in Ticino, all’interno della quale dopo la perquisizione è stata rinvenuta una quindicina di grammi di cocaina. Il 9 luglio è stato arrestato a Bellinzona un 43enne di origini macedoni domiciliato nella regione, poiché a sua volta si sospetta che abbia spacciato una rilevante quantità di cocaina. Anche nel loro caso le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata (subordinatamente semplice) e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, mentre l’inchiesta è nelle mani della procuratrice pubblica Marisa Alfier.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Importante sequestro di cocaina 18 luglio 2019 - 15:52 Sei persone sono state arrestate nei giorni scorsi dalla polizia cantonale nel quadro di inchieste su traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le indagini sono stati sequestrati oltre due chili di cocaina. Il 3 luglio è stato arrestato a Rivera un 47enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese, sospettato di aver spacciato nei mesi scorsi “un importante quantitativo di cocaina, stimato in alcune centinaia di grammi”. Contro di lui sono state avanzate le ipotesi di reato di infrazione aggravata (subordinatamente semplice) e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore generale Nicola Respini. Tre giorni dopo, il 6 luglio, a Claro sono scattate le manette ai polsi di un 37enne kosovaro domiciliato in Riviera. L’uomo era al volante di un’auto immatricolata in Ticino, all’interno della quale dopo la perquisizione è stata rinvenuta una quindicina di grammi di cocaina. Il 9 luglio è stato arrestato a Bellinzona un 43enne di origini macedoni domiciliato nella regione, poiché a sua volta si sospetta che abbia spacciato una rilevante quantità di cocaina. Anche nel loro caso le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata (subordinatamente semplice) e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, mentre l’inchiesta è nelle mani della procuratrice pubblica Marisa Alfier. Sempre martedì 9 luglio è stato bloccato dagli agenti un 42enne nigeriano domiciliato nel Luganese. Pure nei suoi confronti l’arresto è legato al sospetto che abbia venduto in passato diverse centinaia di grammi di cocaina a un altro spacciatore e a consumatori locali. Il suo appartamento è stato perquisito e all’interno sono state rinvenute alcune decine di grammi di cocaina. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e l'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Sempre nei giorni scorsi, a Porza, la polizia ha arrestato un 55enne cittadino spagnolo e un 50enne dominicano. Si ritiene che entrambi abbiano partecipato a un importante traffico di cocaina, stimato in vari chili di droga, tra Italia, Olanda e Svizzera. Le perquisizioni hanno del resto permesso di scoprirne alcuni chili. Nei loro confronti si ipotizzano i reati di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. Il 55enne è anche accusato di riciclaggio di denaro, mentre contro il 50enne c’è l’accusa d’infrazione alla Legge federale sugli stranieri; l’inchiesta è gestita dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Con questi arresti, sono una sessantina le persone bloccate nel 2019 dalla Sezione antidroga della polizia cantonale per reati contro la Legge federale sugli stupefacenti.