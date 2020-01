E per gli amanti del formaggio, la fondue farà il suo debutto anche nelle piccole immagini che accompagnano i messaggi inviati con i telefonini. Depositata 3 anni fa da alcuni giornalisti tedeschi, la richiesta dell'icona-fondue è stata dunque accettata. Vediamo perché questa nuova icona sia importante per la Svizzera nel servizio del telegiornale.

Questa nuova serie di icone o pittogrammi, che dovrebbero rappresentare le nostre emozioni, completa i 3178 emoji già presenti su smartphone e social network. Per esempio, ci sono personaggi maschili e femminili in costume, una serie di nuovi animali;, o ancora padri e madri che allattano i loro figli.

Il Consorzio Unicode ha presentato i 117 nuovi emoji che saranno disponibili a partire dalla seconda metà del 2020. In particolare, l'offerta sarà ampliata per seguire le tendenze sociali che hanno segnato il 2019. Tra di essi c'è anche il caquelon della fondue al formaggio.

