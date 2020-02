Si tratta di un impegno preso su base volontaria che non obbliga le aziende né all'assunzione, né a convocare delle persone per un colloquio, ma per i suoi sostenitori permetterà di migliorare il dialogo tra amministrazione pubblica, URC e aziende private.

Una dei metodi introdotti per affrontare queste problematiche è la "preferenza indigena light", il sistema introdotto a livello nazionale nel 2018 che impone alle aziende operanti in un settore in cui la disoccupazione supera il 5% di segnalare i posti vacanti agli Uffici regionali di collocamento (URC) cinque giorni prima di pubblicare l'annuncio altrove, dando così ai disoccupati iscritti presso gli URC un accesso anticipato alla proposta di impiego.

Come nel cantone Ticino, anche a Ginevra il tema del mercato del lavoro transfrontaliero è sensibile. I lavoratori residenti oltre il confine sono spesso al centro del dibattito politico. Considerati importante manodopera da un lato, dall'altro c'è chi ritiene che la loro presenza provochi dumping salariale e abbia come conseguenza minori assunzioni di persone residenti nel cantone.

In aggiunta alla cosiddetta "preferenza indigena light", sistema introdotto a livello nazionale per promuovere l'assunzione di personale residente, e alla preferenza cantonale obbligatoria per il settore pubblico, a Ginevra è stato raggiunto un accordo anche per il settore privato.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lavoro, un altro passo a favore della "preferenza indigena" a Ginevra 21 febbraio 2020 - 17:58 In aggiunta alla cosiddetta "preferenza indigena light", sistema introdotto a livello nazionale per promuovere l'assunzione di personale residente, e alla preferenza cantonale obbligatoria per il settore pubblico, a Ginevra è stato raggiunto un accordo anche per il settore privato. Come nel cantone Ticino, anche a Ginevra il tema del mercato del lavoro transfrontaliero è sensibile. I lavoratori residenti oltre il confine sono spesso al centro del dibattito politico. Considerati importante manodopera da un lato, dall'altro c'è chi ritiene che la loro presenza provochi dumping salariale e abbia come conseguenza minori assunzioni di persone residenti nel cantone. Una dei metodi introdotti per affrontare queste problematiche è la "preferenza indigena light", il sistema introdotto a livello nazionale nel 2018 che impone alle aziende operanti in un settore in cui la disoccupazione supera il 5% di segnalare i posti vacanti agli Uffici regionali di collocamento (URC) cinque giorni prima di pubblicare l'annuncio altrove, dando così ai disoccupati iscritti presso gli URC un accesso anticipato alla proposta di impiego. A Ginevra oltre alla preferenza cantonale nel settore pubblico, è stata ora raggiunta un'intesa anche con il settore privato. Le aziende ginevrine (anche quelle di un settore con un tasso di disoccupazione inferiore al 5%) si impegnano ad annunciare i posti vacanti presso gli URC, dove avranno un consigliere dedicato. Si tratta di un impegno preso su base volontaria che non obbliga le aziende né all'assunzione, né a convocare delle persone per un colloquio, ma per i suoi sostenitori permetterà di migliorare il dialogo tra amministrazione pubblica, URC e aziende private. Il tempo dirà se la misura avrà un impatto significativo. Il servizio del telegiornale della Radiotelevisione svizzera: