No a regole più severe per le multinazionali svizzere 12 marzo 2019 - 21:10 Le multinazionali svizzere non dovranno sottostare a regole più severe per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani o gli standard ambientali all'estero. Lo ha deciso martedì il Consiglio degli Stati, che per 22 voti a 20 ha rifiutato di entrare nel merito del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare Per imprese responsabili. Al contempo, la camera alta del Parlamento svizzero raccomanda (con 25 voti contro 14, e 3 astenuti) di respingere tale iniziativa. A indurre la maggioranza borghese dei consiglieri agli Stati a bocciare un quadro normativo più severo per le multinazionali è stato il timore di un'ondata di cause legali e di nuocere all'attrattiva della piazza economica elvetica. Il nodo: "anche all'estero" Depositata il 10 ottobre 2016, l'iniziativa popolare chiede che le imprese che hanno in Svizzera la loro sede legale, l'amministrazione centrale oppure il centro d'attività principale, debbano rispettare -non solo nella Confederazione ma anche all'estero- i diritti umani riconosciuti e le norme ambientali internazionali. Il punto controverso è che le multinazionali non sarebbero chiamate a rispondere solo dei propri atti, ma anche di quelli di imprese che controllano economicamente, senza parteciparvi sul piano operativo. I promotori dell'iniziativa avevano fatto sapere di essere pronti a ritirarla, qualora il controprogetto indiretto fosse accolto dal Parlamento. Il dossier torna al Consiglio nazionale (camera bassa), che nel giugno scorso aveva bocciato "Per imprese responsabili ma accolto il controprogetto.