Alta orologeria, un affare per assicuratori 16 gennaio 2019 - 21:30 Il Salone internazionale dell'alta orologeria di Ginevra (SIHH) è una grande opportunità di lavoro anche per i cosiddetti broker, mediatrici e mediatori fra i proprietari di orologi di lusso e le compagnie assicurative. La Radiotelevisione svizzera ne ha incontrata una. Anne-Claire Bisch-Saffiotti è tra i personaggi più importanti, dietro le quinte del Salone, dove tra chi indossa, chi trasporta e chi espone, sono moltissimi i gioielli da assicurare. Da sola, questa signora gestisce un quinto dei contratti, per una somma globale che può raggiungere il miliardo di franchi. Bisch-Saffiotti spiega come il lavoro cominci ben prima dell'evento e come sia necessario prestare attenzione proprio a tutto. Anche al contatto coi giornalisti. E rivela che sì: ogni tanto, qualche orologio scompare.