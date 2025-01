Al Festival delle luci racconti e leggende illuminano le notti di Morat

La città di Morat vista dal lago durante il Festival delle luci. KEYSTONE/Cyril Zingar

Fino al 26 gennaio la cittadina sulle rive dell’omonimo Lago di Morat brillerà di mille colori grazie al Festival delle Luci. Combinando creatività e poesia, questa nona edizione trasporterà i visitatori in un mondo di miti e leggende. Per l’occasione sono attesi tra i 50'000 e i 70’000 visitatori.

Al Festival delle luci di Morat 2025 ci sono più di 20 installazioni artistiche che trasportano i visitatori in mondi immaginari in cui l’ambiente storico della città si fonde con esperienze visive affascinanti. Opere di artisti nazionali e internazionali, sia singoli che collettivi.

Dalla mappatura monumentale e dalle sculture di luce alle animazioni di fuoco e alle performance dal vivo, la diversità delle opere promette di affascinare tutti i pubblici, sia gli amanti dell’arte, che le e i curiosi e le famiglie in cerca di un momento magico da condividere.

>>Più delle parole raccontano le immagini (delle edizioni passate):

Precedente Seguente Il Castello illuminato nel 2017. Keystone / Cyril Zingaro Una medusa volante nella chiesa di Morat nel 2020. KEYSTONE/Marcel Bieri Case e monumenti illuminati per l’apertura dell’edizione 2020. KEYSTONE/Marcel Bieri Un grande occhio proiettato sulle mura della città nel 2021. Keystone / Anthony Anex Un gioco di luci nella vecchia caserma dei pompieri di Morat nel 2021. Keystone / Jean-Christophe Bott Gioco di luci nella via principale di Morat nel 2022. Keystone / Anthony Anex Ditelo con i fiori: installazione di luci del 2022. Keystone / Anthony Anex “Paese da sogno”. Un’installazione del 2023. Keystone / Anthony Anex Un palazzo illuminato nel 2023 dalla compagnia “Spectaculaires”. Keystone / Anthony Anex Luci e ombre illuminano una via della cittadina nel 2024. Keystone / Peter Klaunzer “Connection”, un’opera di luci del 2024. Keystone / Peter Klaunzer Una prova delle luci per questa edizione 2025. Keystone / Peter Schneider Lanterne flottanti sul lago di Morat nel 2019. Keystone / Adrien Perritaz Fotografia 1

Jules Verne visita Morat

Nella piazza principale della cittadina friburghese, i visitatori sono coinvolti in un’installazione immersiva unica nel suo genere, frutto della collaborazione tra il laser artist giurassiano Sébastien Kottelat e il mapping designer vodese Nicolas Hesslein, arricchita da un’accattivante performance dal vivo.

Insieme, questi artisti e artiste – prendendo spunto da Jules Verne – danno vita al Viaggio al centro della Terra: la Grotta di cristallo, portando le spettatrici e gli spettatori in una grotta buia dove i cristalli spenti riacquistano gradualmente tutta la loro brillantezza e il loro colore. Passando sopra il pubblico, centinaia di raggi laser e macchine del fumo creano un’atmosfera mistica e amplificano l’esperienza immersiva.

Nella Rue Principale continua l’esplorazione verniana delle viscere della Terra con Viaggio al centro della Terra: la Grotta di fuoco. Strane sculture di cristallo, vulcani fumanti e creature fantastiche formano un mondo dai colori incandescenti. Il pezzo forte di questo mondo sono le creature che camminano sui trampoli della compagnia olandese Close-Act, che danno vita ed energia alla strada principale e creano un’esperienza accattivante.

>>Il servizio apparso sul sito web della RSI (edizione 2019):

Novità con le lanterne flottanti

Per questa nona edizione gli organizzatori del Festival hanno rielaborato l’area dedicata alle lanterne, simbolo del Festival. A tal fine hanno sviluppato uno “scivolo dei desideri” per aiutare le lanterne a scivolare sul lago, ottimizzando l’esperienza dei visitatori. Ogni anno le lanterne sono una delle attrazioni più popolari per le famiglie e offre un momento di poesia e luce.

Info, fatti e cifre Il Festival 2025 in cifre: ○ 50’000-70’000 visitatori attesi ○ più di 20 opere d’arte ○ più di 25 artisti provenienti da 7 Paesi diversi ○ 334 riflettori ○ circa 4’500 lanterne sul lago ○ 300 volontari ○ oltre 140 partner e sponsor Biglietti Ingresso giornaliero per adulto in prevendita: 8 franchi

Ingresso giornaliero per adulto alla cassa serale: 10 franchi

Spettacolo nella Chiesa tedesca: 10 franchi

Ragazzi sotto i 16 anni: gratis

Festival-Pass: 20 franchi Il sito internet del FestivalCollegamento esterno.

