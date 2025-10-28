Perché i tedeschi emigrano in Svizzera e viceversa

Anche se la giornata può concludersi in un biergarten a Zurigo, chi arriva dalla Germania si trova ad affrontare diverse difficoltà in Svizzera Usage Worldwide

A prima vista, la migrazione tra Svizzera e Germania sembra semplice. Ma malintesi e stereotipi possono complicare l’integrazione e il nuovo inizio nel Paese vicino.

5 minuti

Claire Micallef

Scrivo sugli sviluppi politici e sulle tematiche sociali rilevanti per la Quinta Svizzera. Nell’ambito del progetto della SSR “Dialogo” incoraggio il dibattito multilingue tra la comunità elvetica residente all’estero e la cittadinanza in patria. Dopo il diploma presso l’Istituto di giornalismo e comunicazione MAZ, ho lavorato come direttrice della programmazione presso una radio locale a Basilea, occupandomi anche della copertura giornalistica di tematiche sociali, economiche, politiche e culturali. Lavoro per SWI swissinfo.ch dal 2023.

Trasferirsi con armi e bagagli nel Paese confinante nel giro di quattro settimane può sembrare una sfida. Eppure, nel caso della migrazione dalla Germania alla Svizzera, non è affatto raro. Lo dimostra la tesi di dottorato dell’etnologa Natascha Bregy.

Per cinque anni, Bregy – che si è trasferita da Zurigo ad Amburgo per studiare – ha analizzato le esperienze migratorie di persone che dalla Germania e dalla Svizzera tedesca si sono stabilite nel Paese vicino.

Le due categorie hanno molto in comune: sono in genere altamente qualificate, parlano una lingua simile e condividono una cultura non troppo diversa. Nulla dovrebbe ostacolare la loro integrazione. In teoria.

Secondo l’Ufficio federale di statisticaCollegamento esterno, alla fine del 2023 vivevano in Svizzera 323’600 persone provenienti dalla Germania, pari al 3,6% della popolazione totale. In senso inverso, 101’000 cittadine e cittadini svizzeri risiedevano in Germania, corrispondenti allo 0,12% della popolazione complessiva tedesca. Dopo la Francia, la Germania è il Paese in cui emigra il maggior numero di svizzere e svizzeri.

Le differenze emergono già prima del trasferimento, nelle motivazioni. “Chi si trasferisce dalla Germania in Svizzera lo fa più spesso per ragioni economiche o professionali, mentre tra le persone svizzere prevalgono motivazioni personali, come il desiderio di avventura o l’amore”, spiega la ricercatrice. Quando anche per chi arriva dalla Svizzera la spinta è di tipo lavorativo, si tratta spesso della ricerca di una realizzazione individuale.

Queste differenze influenzano anche il grado di preparazione al trasferimento. Chi emigra deve affrontare una lunga lista di incombenze: previdenza, banche, scuola, assicurazione sanitaria, ricerca di un alloggio. Eppure, alcune persone si concedono appena quattro settimane per sistemare tutto.

Nel 2010, Natascha Bregy si è trasferita da Berna ad Amburgo per motivi di studio, dove ha conseguito il dottorato con una ricerca sul tema della “Migrazione tra Svizzera e Germania”. Il lavoro sarà pubblicato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Per gentile concessione di Natascha Bregyi

“Mi ha colpito quanto poco preparate siano molte persone al momento del trasferimento”, osserva Bregy. Questo vale in particolare per chi arriva dalla Germania, spesso perché il datore o la datrice di lavoro si occupa di gran parte delle pratiche burocratiche. Inoltre, la vicinanza geografica e la presunta somiglianza tra i due Paesi portano molte persone a sottovalutare le difficoltà del cambiamento.

Anche gli stereotipi giocano un ruolo. L’immagine della Svizzera come un idilliaco “Paese di Heidi”, con pascoli, montagne e mucche, influenza le aspettative di coloro che emigrano dalla Germania e può portarli a sottovalutare la complessità del trasferimento.

Stereotipi e percezioni

Una volta effettuato il trasferimento, emergono nuove sfide – soprattutto per una delle due comunità. “Le persone provenienti dalla Germania sono spesso percepite inizialmente in modo negativo in Svizzera: come arroganti e poco inclini ad adattarsi. Ma questa immagine raramente corrisponde alla realtà”, afferma Bregy. Di conseguenza, per chi arriva dalla Germania può risultare più difficile ambientarsi e costruire nuove relazioni.

Diversa la percezione delle persone svizzere in Germania, che beneficiano di stereotipi positivi legati al loro Paese d’origine. “La Svizzera è associata a ricchezza, successo, puntualità e cortesia”, spiega la ricercatrice. Attributi che vengono automaticamente proiettati su chi arriva dalla Confederazione, offrendo una sorta di credito iniziale ancora prima di doversi dimostrare.

Integrazione: una sfida reciproca

Entrambi i gruppi si aspettano un miglioramento della qualità della vita nel nuovo Paese.

“Questo può tradursi in un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro, in un salario più elevato, nella vicinanza al proprio partner o nelle opportunità offerte da una grande città come, ad esempio, Berlino”, precisa Natascha Bregy.

Tuttavia, questo slancio può essere frenato dagli ostacoli dell’integrazione. “Le dinamiche di esclusione e i discorsi sull’identità che osserviamo nei confronti delle persone migranti extraeuropee o rifugiate esistono anche in altre forme”, sottolinea l’etnologa. Anche la migrazione intraeuropea può essere tutt’altro che semplice.

“Le possibilità di integrazione dipendono da fattori sociali, culturali e storici”, conclude Bregy. E per un’integrazione riuscita, è necessario l’impegno di entrambe le parti.

Articolo a cura di Balz Rigendinger

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative