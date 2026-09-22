“Oggi la benzina costa meno che negli anni Ottanta”

Se si confrontano i prezzi della benzina con i redditi medi, la Svizzera si colloca tra i paesi con il carburante più economico. Keystone / Christian Beutler

In molte stazioni di servizio svizzere, un litro di benzina costa attualmente 2 franchi svizzeri. Tuttavia, fare il pieno in Svizzera è relativamente economico rispetto a molti altri Paesi.

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Matthias Heim, SRF

Il prezzo della benzina è un argomento molto dibattuto, soprattutto da quando ha recentemente superato la soglia simbolica dei 2 franchi al litro.

Philippe Thalmann, professore di economia al Politecnico federale di Losanna (EPFL), vede il vero costo del carburante in una prospettiva diversa. “Se si calcola il prezzo in relazione ai redditi medi, la Svizzera ha uno dei prezzi più bassi”, afferma.

Se si confrontano i prezzi della benzina con i redditi medi, la Svizzera si colloca tra i Paesi con il carburante più economico. Nella maggior parte dei Paesi, la benzina grava molto più pesantemente sul bilancio familiare rispetto a quanto avvenga nella Confederazione.

Questo vale se si confrontano i dati con quelli dei suoi vicini e, a maggior ragione, con le regioni più povere del mondo.

“In termini assoluti, un litro di benzina in Vietnam costa la metà rispetto alla Svizzera”, ha spiegato Thalmann. “Ma la benzina assorbe otto volte di più del reddito disponibile delle famiglie rispetto a quanto avviene in Svizzera”, ha aggiunto.

A parità di condizioni in Svizzera, un litro di benzina costerebbe 16 franchi nel Paese alpino.

Il Vietnam non è affatto un esempio estremo. In rapporto ai redditi del Ghana, la benzina equivale a circa 33 franchi al litro in Svizzera, mentre rispetto al Nepal il prezzo sarebbe di 65 franchi al litro.

+ La dipendenza della Svizzera dai combustibili fossili

Aumento dell’efficienza

Uno sguardo all’evoluzione dei prezzi nel corso degli anni mostra che attualmente il carburante non è poi così costoso. “La benzina è oggi notevolmente più economica rispetto agli anni ’80”, ha affermato Thalmann.

A seguito della crisi petrolifera tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, il prezzo del greggio raggiunse livelli senza precedenti e il costo della benzina salì a 1,25 franchi al litro.

Tenendo conto dell’inflazione, ciò equivale oggi a quasi 2,37 franchi. E se si considera il potere d’acquisto, si arriverebbe addirittura a 3,50 franchi.

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Anche i miglioramenti in termini di efficienza giocano un ruolo fondamentale. Un moderno veicolo con motore a combustione interna consuma oggi solo circa la metà della benzina rispetto a 40 o 50 anni fa. Il costo di un viaggio di 100 chilometri si è più che dimezzato.

Di conseguenza, le auto di oggi consumano meno benzina, anche se sono più pesanti e hanno una potenza ancora maggiore.

“Da questo punto di vista, la benzina è addirittura più economica oggi perché le nostre auto sono diventate molto più efficienti”, ha affermato Thalmann.

Con un serbatoio pieno, oggi si può percorrere il doppio della distanza rispetto al passato.

Nessun cambiamento nel comportamento

In definitiva, il peso del prezzo della benzina a 2 franchi al litro è una questione di percezione individuale. “Se le persone percepiscono davvero questo prezzo come elevato, allora cercano di risparmiare o di passare ad alternative”, ha affermato Thalmann.

Ma non vi sono prove di un cambiamento drastico nel comportamento. Gli ultimi dati sul traffico dell’Ufficio federale delle strade indicano che i volumi di traffico nel 2026 sono superiori a quelli dell’anno scorso. E non si è registrato alcun segno di un rapido aumento delle immatricolazioni di auto elettriche.

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Tradotto dall’inglese e verificato da Sibr