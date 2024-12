L’Euro femminile di calcio verrà finanziato con 15 milioni di franchi

KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

L'evento è in agenda fra il 2 e il 27 di luglio del prossimo anno in svariate città svizzere. Per il campionato maschile del 2008 erano stati stanziati 80 milioni di franchi.

3 minuti

La Confederazione dovrà sostenere con un contributo di 15 milioni di franchi il Campionato europeo di calcio femminile, che si terrà in Svizzera nel 2025. Lo ha deciso il Consiglio nazionale, adottando per 116 voti a 43 (19 astenuti) una mozione già accolta dagli Stati lo scorso mese di marzo.

Il voto odierno è perlopiù simbolico. Il Parlamento ha in effetti nel frattempo già validato la scorsa estate un sostegno di 15 milioni per l’Euro femminile, nel quadro di un credito supplementare al budget.

L’evento è in agenda fra il 2 e il 27 di luglio del prossimo anno in svariate città. Si tratta di un appuntamento sportivo eccezionale che rappresenta un’occasione unica per la Svizzera, ha dichiarato in aula a nome della commissione preparatoria Matthias Aebischer (PS/BE).

L’Euro attirerà un milione di spettatori negli stadi, mentre altri 500 milioni saranno davanti ai televisori. “È un investimento nel futuro dello sport femminile”, ha aggiunto Céline Weber (PVL/VD). I 15 milioni sono in ogni caso molti meno degli 80 milioni autorizzati dal Consiglio federale per la stessa manifestazione, ma al maschile, svoltasi sempre in Svizzera (in coabitazione con l’Austria) nel 2008.

La mozione incarica il governo di impiegare il budget per la promozione dello sport, la comunicazione internazionale e offerte di biglietti integrati per i mezzi di trasporto pubblici. In ognuna delle unità amministrative interessate si dovrà puntare ad una compensazione interna di almeno il 20%.

Una minoranza, di cui si è fatta portavoce Andreas Gafner (UDC/BE), si è battuta invano per respingere la mozione, in quanto puntava a compensazioni maggiori. Dal canto suo, il Consiglio federale avrebbe voluto in origine attenersi ai quattro milioni inizialmente previsti a sostegno della manifestazione.

Secondo il governo infatti, l’Euro femminile differisce in modo significativo da quello maschile segnatamente per quanto riguarda la composizione del pubblico, un fattore che influisce notevolmente sulle misure di sicurezza da adottare. Gran parte dei contributi che la Confederazione aveva stanziato nel 2008 era stata usata proprio per finanziare questi costi, che saranno molto meno elevati per l’evento del prossimo anno.