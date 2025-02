Le più belle biblioteche della Svizzera

Edificio principale della biblioteca universitaria di Basilea. UB/Mark Niedermann

Le biblioteche sono in piena espansione: la GGG City Library di Basilea ha registrato oltre due milioni di prestiti lo scorso anno. Durante il periodo degli esami, anche i posti di studio nelle università scarseggiano. Ma qual è il luogo migliore per leggere e studiare? Una panoramica per appassionate e appassionati di lettura.

La più bella

La Biblioteca dell’Abbazia di San Gallo, fondata nel 612, è una delle biblioteche più antiche del mondo e possiede una delle più preziose collezioni di manoscritti. La famosa sala barocca è un’attrazione per il grande pubblico e viene visitata da oltre 170’000 persone ogni anno.

Biblioteca abbaziale San Gallo Keystone / Gian Ehrenzeller

La più popolare

L’Università di Zurigo ospita l’imponente biblioteca della Facoltà di diritto, progettata dall’architetto Santiago Calatrava. Su TikTok è spesso celebrata come la preferita da studenti e studentesse.

I posti a sedere qui sono molto ambiti e spesso rimangono occupati per molto tempo. Assicuratevi quindi di arrivare in tempo prima dell’apertura delle porte. La sala è anche rumorosa, quindi fate attenzione quando entrate e uscite.

Biblioteca della Facoltà di diritto, Università di Zurigo. Keystone / Gaetan Bally

La classica

La Biblioteca universitaria di Basilea è la più antica biblioteca laica della Svizzera. Oltre a 7,5 milioni di libri, l’edificio principale, la sala di lettura dei giornali e gli angoli degli scaffali aperti offrono posti per chi si vuole immergere tra le parole scritte. La sala del seminario tedesco offre anche speciali postazioni di lavoro. La biblioteca colpisce per il suo fascino classico e per i suoi interni che ricordano un accogliente salotto.

Sala lettura giornali della biblioteca universitaria di Basilea. UB/Mark Niedermann Edificio principale della biblioteca universitaria di Basilea. UB/Mark Niedermann Sala del seminario tedesco UB/Raisa Durandi

Fotografia 2

Fotografia 3

La fresca modernità

L’ex fabbrica del latte sul Toni Areal di Zurigo ospita un’università di scienze applicate (ZHAW) e un’università delle arti (ZHdK). La biblioteca è specializzata in psicologia applicata, lavoro sociale, arte e design. Ci sono 120 posti di studio su tre piani. Alcuni posti offrono una splendida vista su Zurigo.

Biblioteca ZHDK/ZHAW, Zurigo Keystone / Ennio Leanza

Il consiglio da insider

La Burgerbibliothek di Berna non è solo attrezzata in modo eccellente, ma il design interno della Hallersaal riporta indietro nel tempo. Tra ritratti storici, un balcone interno e un lampadario, sembra di leggere in un castello.

Hallersaal, Burgerbibliothek, Berna Franziska Rothenbühler Hallersal, piano superiore Franziska Rothenbühler

Fotografia 2

Piccola, ma affascinante

La biblioteca del museo nel nuovo edificio del Museo nazionale svizzero, a Zurigo, è piccola, ma affascinante. Con vista sulla Limmat e sul Platzspitzpark, è anche un luogo ideale per godersi una visita al museo. Oltre ai materiali sulla storia culturale, la storia e la storia dell’arte, ci sono anche informazioni sempre aggiornate sulle mostre del museo.

La biblioteca dispone solo di alcune postazioni di lavoro, ma il balcone è aperto nei mesi estivi.

La biblioteca del nuovo centro studi del Museo nazionale di Zurigo. Keystone / Walter Bieri

Il tesoro letterario

Gottfried Keller, Lenin, Kurt Tucholsky e James Joyce si sono seduti nella sala di lettura della Museumsgesellschaft di Zurigo, nota anche come “Casa della letteratura”.

L’iscrizione per accedere alla grande sala di lettura è obbligatoria e a pagamento. È possibile utilizzare il piccolo “Salon” con una tessera studentesca.

Casa della letteratura, Zurigo Zeljko Gataric

La Bibliotel

L’hotel boutique B2, direttamente sopra la Hürlimann Spa, a Zurigo, offre un’esperienza insolita. La sua hall d’ingresso dispone di un’impressionante biblioteca contenente 33’000 libri, che ricorda quella del film Disney La Bella e la Bestia. Accattivanti lampadari fatti di bottiglie adornano l’area del ristorante.

Per visitarla, è necessario consumare bevande o cibo. Informatevi anche sulle regole relative ai computer portatili, poiché alcuni caffè e ristoranti hanno introdotto il divieto di utilizzo dei laptop nei fine settimana.

Libreria nel ristorante del B2 Hotel, Zurigo B2 Hotel Zurich / Das Bild

