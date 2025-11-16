Il castagno tra due mondi: in crisi al sud delle Alpi, coglie nuove opportunità al nord

Il giardino di Albert: Qual è la situazione del castagno nella Svizzera italiana?

Marco Conedera: Il nostro castagno è una monocoltura voluta dall’uomo e da sempre gestita dall’uomo e sta soffrendo per due motivi principali. Innanzitutto, l’uomo non lo gestisce più perché non è più interessato ai suoi prodotti e quindi c’è una tendenza all’abbandono e all’invecchiamento dei castagneti. Questo è soprattutto grave nei cedui castanili, che di solito sono anche dei boschi di protezione sopra gli abitati. Qui le ceppaie tendono più facilmente a invecchiare e quindi poi a cadere. Anche nei castagneti da frutto i problemi nascono dall’abbandono della gestione: le selve si inselvatichiscono. Entrano delle specie forestali autoctone o anche invasive che prendono il sopravvento in quanto gli alberi da frutto innestati sono selezionati per fare gemme da fiore e non gemme da legno e non sono concorrenziali a livello di chioma. L’altro problema grosso che abbiamo sono le siccità estive combinate con le alte temperature, un fenomeno nuovo, apparso negli ultimi decenni.

Perché il castagno è così vulnerabile?

In primo luogo il castagno è un po’ vittima del suo vigore. È una pianta che emette fronde imponenti coperte di foglie che necessitano di un continuo apporto di acqua. Quindi bisogna immaginare il castagno come una pompa che porta continuamente acqua alle foglie. In caso di penuria di acqua il castagno non riesce a regolare questo flusso. Quando l’apporto d’acqua si esaurisce le foglie avvizziscono e in certi casi, se permane la siccità, l’intero albero può morire. Il castagno è anche una specie molto delicata che soffre di molte malattie specifiche. Abbiamo avuto il cinipideCollegamento esterno che per fortuna si è risolto, abbiamo poi lo storico problema del cancro corticale del castagnoCollegamento esterno, ma molto più subdolo e meno conosciuto è il mal dell’inchiostroCollegamento esterno che è una malattia provocata da organismi simili ai funghi che infettano le radici e che causano la morte del castagno su interi versanti.

Esiste una soluzione per risolvere la crisi del castagno nella Svizzera italiana?

Una soluzione potrebbe essere quella di favorire il rinnovamento naturale del castagno. Gli alberi giovani si adattano più facilmente alle nuove condizioni climatiche. Ma, purtroppo, con la pressione di selvaggina che ci troviamo e l’appetibilità del castagno soprattutto per i cervi, risulta in certi casi praticamente impossibile procedere a questa rinnovazione se non con costose recinzioni che però ci permettono di proteggere dei francobolli rispetto all’area totale occupata dal castagno. Il risultato è che il castagno è in regressione netta. Ciò è però da considerare assolutamente naturale perché se non gestito dall’uomo, il castagno non è in grado di formare consorzi dominanti ed estesi.

Ora si parla di piantare e diffondere il castagno anche a nord delle Alpi. Ma, di fatto, questa specie era già presente al nord.

Durante la fase medievale di clima favorevole, dopo l’anno 1000, il castagno qui da noi era una fonte di nutrimento molto importante e ciò era vero anche al nord delle Alpi. Dovunque era possibile coltivare il castagno al nord delle Alpi – cioè nelle vallate soggette al favonio, nelle zone dei laghi e dove non c’è calcare attivo – sono stati impiantati dei castagneti di produzione, tant’è vero che sono conosciuti dei casi di pagamento delle decime all’Abbazia di EinsiedelnCollegamento esterno con delle castagne. Il grosso limite della diffusione al nord era fino a poco tempo fa determinato dal clima, soprattutto dalla persistenza della nebbia sull’altipiano, sommato alla costituzione del suolo. Il castagno non ama i terreni troppo argillosi e, soprattutto, non sopporta i terreni calcarei.

Secondo lei a nord delle Alpi si vedrà un’avanzata del castagno?

La presenza del Castagno oltralpe è l’eredità dell’ondata medievale, favorita dall’uomo. In parte, dove la maturazione dei frutti è buona, ci sono anche dei casi di rinnovazione in bosco, però non me la sentirei di parlare di una vera e propria espansione. Anche perché stiamo parlando di una specie che produce semi pesanti, trasportati dagli animali su distanze limitate. Certamente, potrà approfittare dell’aiuto di forestali attenti a questa specie rara al nord e che vorranno favorirla per aumentare la biodiversità dei boschi. Tuttavia, il calcare predomina al nord delle Alpi, quindi non ci sono molte località adatte allo sviluppo di questo albero. Inoltre, abbiamo visto dall’esperienza degli ultimi anni al sud delle Alpi che il castagno è una specie termofila, quindi che ama il caldo, ma non è una specie che sopporta il secco. Perciò si tratta di una soluzione a metà. Sicuramente si potrà utilizzare il castagno facendo però molta attenzione al substrato geologico della stazione scelta per l’impianto e soprattutto a patto che i mutamenti climatici, con il relativo aumento delle temperature, non abbiano risvolti troppo siccitosi al nord delle Alpi.