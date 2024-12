I cambiamenti climatici minacciano molti rifugi del Club alpino svizzero

La montagna che sovrasta il rifugio Mutthorn nell'Oberland bernese minaccia di crollare. SRF

I cambiamenti climatici stanno colpendo le capanne del Club alpino svizzero (CAS) e molti edifici sono a rischio. Ma il fondo per la ristrutturazione di questi edifici rifugi sarà a secco.

Il destino del rifugio Mutthorn nell’Oberland bernese potrebbe essere presto condiviso da circa il 40% dei rifugi del Club alpino svizzero (CAS). Un tempo alloggio popolare per alpiniste e alpinisti che offriva una vista spettacolare sul Kanderfirn, il rifugio è chiuso dalla primavera del 2022. Il motivo? Il suo pavimento sta scivolando verso il basso a causa dello scioglimento del permafrost.

100’000 metri cubi di roccia che rischiano di crollare

Sopra l’edificio in pietra vi sono 100’000 metri cubi di roccia in movimento e potrebbe crollare. “Temiamo che l’intera massa possa presto franare e danneggiare il rifugio”, ha dichiarato il geologo Hans Rudolf Keusen alla radiotelevisione svizzero-tedesca SRF.

Una fotografia scattata nel 1952 del rifugio Mutthorn e del ghiacciaio Kander Neve, nell’Oberland bernese. Keystone/Max Kraft

Quello di Mutthorn è uno dei 65 rifugi colpiti dai cambiamenti climatici. Lo rivela uno studio recentemente pubblicato dal CAS. Circa il 40% delle infrastrutture del CAS ne sono colpiti: “La maggior parte dei nostri rifugi si trova in alta montagna, quindi i problemi sono altrettanto grandi”, afferma Ulrich Delang, responsabile del CAS. Queste capanne sono ancora sicure.

I fondi per la ristrutturazione dei rifugi del CAS rischiano di esaurirsi

Tuttavia, le capanne devono essere costantemente ristrutturate e, in alcuni casi, ricostruite, perché sono influenzate dai cambiamenti climatici. Durante il fine settimana, il CAS ha annunciato lo stanziamento di nove milioni di franchi svizzeri per nove progetti di costruzione di capanne.

Sette dei progetti devono essere adattati ai cambiamenti climatici, spiega il responsabile delle capanne. C’è quindi molto da fare e i requisiti finanziari sono di conseguenza elevati.

La posizione del rifugio Mutthorn:

Se la situazione non migliora, il fondo per le capanne si esaurirà in 4-5 anni, avverte Delang: “Al più tardi per allora avremo problemi finanziari se le cose continuano così”.

Ricerca di nuove fonti di finanziamento Poiché i cambiamenti climatici interessano un numero sempre maggiore di rifugi di montagna, la politica è entrata in azione. La Segreteria di Stato dell’economia sta attualmente redigendo, su incarico del Consiglio nazionale, un rapporto su come sostenere in futuro i rifugi elvetici colpiti dai cambiamenti climatici. Cosicché le capanne rimangano, pur scomparendo probabilmente la vista sul ghiacciaio.

Ma il denaro continua a scorrere: il rifugio Mutthorn nelle Alpi bernesi ha ricevuto 1,3 milioni di franchi dal fondo. I lavori di ricostruzione sono in corso. Novecento metri accanto alla capanna chiusa del CAS vi è della roccia solida, dove dalla primavera del 2025 sorgerà un nuovo edificio dal costo di circa 4 milioni di franchi.

Il nuovo rifugio dovrebbe essere pronto tra un anno e mezzo, dice il presidente Notter. “Non vedo l’ora di costruire il nuovo edificio, in modo da avere presto una nuova capanna”, afferma Fabienne Notter, presidente della sezione Weissenstein del CAS.

Tra 30-60 anni, tuttavia, il ghiacciaio – l’attrazione del rifugio Mutthorn – si sarà completamente sciolto.

Traduzione dal tedesco con l’aiuto di DeepL/Ss