Eurovision: scelti gli ultimi finalisti, fuori la Svizzera

EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Nel secondo atto dell'Eurovision Song Contest 2026 arrivano poche sorprese e molte conferme.

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Keystone-ATS

La seconda semifinale del concorso musicale europeo, andata in scena giovedì sera alla Wiener Stadthalle di Vienna, ha promosso gran parte dei favoriti annunciati alla vigilia, completando così il quadro della finale di sabato 16 maggio, dove sarà in gara anche l’Austria padrona di casa con Cosmó.

A staccare il pass per l’ultimo atto sono stati Albania, Australia, Bulgaria, Danimarca, Malta, Norvegia, Romania, Repubblica Ceca, Ucraina e Cipro. Tra i nomi più attesi centrano l’obiettivo l’australiana Delta Goodrem con “Eclipse”, la bulgara Dara con “Bangaranga” e il danese Søren Torpegaard Lund con Før Vi Går Hjem”.

Si fermano invece in semifinale Armenia, Azerbaigian, Lettonia, Lussemburgo e Svizzera. Delusione in particolare per l’elvetica Veronica Fusaro, esclusa con “Alice”.

Con la conclusione della seconda semifinale è ora definita la line-up completa della finale dell’Eurovision, in programma sabato sera nella capitale austriaca davanti a migliaia di spettatori e a un pubblico televisivo mondiale di milioni di persone.

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