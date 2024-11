Dieci luoghi segreti della Svizzera da visitare

Perché partire per lidi lontani quando a pochi passi da casa ci sono così tante cose da scoprire? La Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF ha selezionato dieci luoghi magici e poco conosciuti della Confederazione. In questa seconda parte vi presentiamo gli altri cinque.

3 minuti

SRF

6. Il mondo racchiuso in un giardino

tvsvizzera

Visitare il Parco Scherrer a Morcote, in Ticino, è come fare un giro del mondo in qualche ora. Il commerciante e viaggiatore Hermann Arthur Scherrer lo realizzò tra il 1930 e il 1956, facendo costruire ogni tipo di edificio di diverse culture, ad esempio il tempio egiziano di Nefertiti, in miniatura. Fontane zampillanti, sculture, piante provenienti da ogni dove e una vista fenomenale sul Lago di Lugano fanno del parco un giardino delle meraviglie dove una visita è d’obbligo.

Contenuto esterno

7. Sulle tracce dei palafitticoli del Lago di Bienne

SRF/Bodo Frick

A Twann, sulle rive del Lago di Bienne, a pochi chilometri dal più famoso LateniumCollegamento esterno di Neuchâtel, sorge un piccolo museo dove ci si può immergere in una storia di 5’000 anni fa. Il museo delle palafitteCollegamento esterno di Annelise Zwew, allestito nella storica Fraubrunnehaus, esiste dal 1930 e ospita una straordinaria collezione di manufatti dell’epoca, che illustra l’impressionante patrimonio archeologico della regione dei Tre laghi.

Contenuto esterno

8. All’ombra delle querce più antiche della Svizzera

SRF/Hanna Girard

Il più antico querceto della SvizzeraCollegamento esterno si trova su una collina non lontano dal castello di Wildenstein. Le querce furono piantate in questa regione di Basilea oltre 500 anni fa. Il boschetto è un residuo dell’agricoltura che si praticava nel Medioevo. Sotto gli alberi pascolavano maiali e mucche e il legno veniva utilizzato per mobili e costruzioni. Oggi il querceto è protetto e rappresenta una finestra su un’epoca passata. All’ombra degli alberi crescono rare orchidee e tra i rami vivono speciali specie di uccelli.

Contenuto esterno

9. Un rinfresco nella mensa delle culture

SRF/Patrick Tschan

Dove un tempo sorgevano le acciaierie di Dornach, nel Canton Soletta, oggi c’è un grande sito industriale, quasi inutilizzato, sulle rive del fiume Birs. Quella che un tempo era la mensa degli operai è diventata un centro culturale. Una mensa il cui motto è “Per tutti e per tutto”. Di conseguenza, il programma della Wydekantine Collegamento esternoè molto vario e spazia da letture di importanti autori e autrici a gruppi musicali o al brunch domenicale.

Contenuto esterno

10. Una scappatina al Museo delle carrozze

SRF/Stefan Ulrich

L’artigianato e le carrozze sono la passione di Toni Meier. L’ormai 81enne aveva aperto un’officina di verniciatura per auto a Oberrohrdorf, nel Cantone Argovia, che comprendeva anche un’attività di carrozzeria e di lattoneria. Ha sempre guidato carrozze e durante la sua carriera ha restaurato diversi di questi veicoli. Nel corso del tempo, ha accumulato una vasta collezione di carrozze e accessori di ogni tipo. Nel suo museo Collegamento esternoè possibile conoscere un mestiere che oggi non esiste più. Tuttavia, i problemi di trasporto del passato e del presente sono simili: inquinamento e incidenti.

Contenuto esterno

+ Se vi siete persi la prima parte potete ritrovarla qui:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Dieci luoghi segreti della Svizzera da visitare Questo contenuto è stato pubblicato al Perché partire per lidi lontani quando a pochi passi da casa ci sono così tante cose da scoprire? La Radiotelevisione di lingua tedesca SRF ha selezionato dieci luoghi magici e poco conosciuti della Svizzera. Di più Dieci luoghi segreti della Svizzera da visitare

Traduzione e adattamento di Daniele Mariani