Quaranta anni fa nasceva il canton Giura 24 settembre 2018 - 21:04 Il 24 settembre 1978 il popolo e la maggioranza dei cantoni svizzeri hanno accettato la creazione del canton Giura. Quarant'anni più tardi, il governo giurassiano vuole continuare ad essere un cantone "progressista" fedele ai suoi ideali. Lunedì di 40 anni fa il popolo elvetico ha approvato con l'82,3% dei voti la creazione del nuovo cantone composto dai distretti di Delémont, Porrentruy e Franches-Montagnes. Tutti i cantoni hanno inoltre accettato di modificare la Costituzione per permettere al Giura di aderire alla Confederazione. "Il governo giurassiano prova sempre un sentimento di gratitudine nei confronti del popolo e dei cantoni svizzeri per aver reso possibile il nostro sogno di indipendenza", rileva il presidente del governo David Eray. Il cantone festeggerà questo anniversario in particolare il 23 giugno 2019, in occasione di una grande festa popolare. Cantone anticonformista Il più recente dei cantoni svizzeri non intende inserirsi in uno stampo e conformarsi, ma desidera invece continuare il suo percorso nel rispetto delle sue "radici", dei suoi "valori" e delle sue "aspirazioni". Dall'adesione alla Confederazione, il primo gennaio 1979, il Giura si è distinto in occasione delle votazioni federali confermando il suo profilo anticonformista, anche se questo aspetto sembra ormai svanito. Il caso Moutier "Il Giura desidera soprattutto continuare a lavorare all'accoglienza di Moutier (Berna) nel cantone", spiega Eray, ministro in carica del Dipartimento dell'ambiente. Secondo le autorità giurassiane, i ricorsi legati al voto di Moutier non mettono in discussione il risultato del voto del 18 giugno 2017. "Non vediamo l'ora di accoglierli nel nostro cantone", conclude il presidente del governo.